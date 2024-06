Il caso dell’errore fatale dell’esercito russo è stato riportato dai popolari canali dei social media che hanno riportato gli eventi della guerra in Ucraina. Secondo i risultati degli analisti, elicottero È stato lanciato in connessione con un massiccio fuoco di droni contro obiettivi nel territorio della Federazione Russa .

“Ad Anapa, la nostra difesa aerea ha abbattuto un elicottero Ka-29 che cercava imbarcazioni senza pilota. Uno dei nostri Pantsir si è scontrato con l’elicottero “Secondo la versione iniziale, a causa del fallimento del sistema amico-nemico”, si legge in una delle voci.

Come confermano gli esperti militari, tali errori possono verificarsi abbastanza spesso A causa delle nuove tattiche utilizzate dalle forze armate ucraine. I comandanti decidono di lanciare attacchi simultanei utilizzando diversi tipi di droni e imbarcazioni senza pilota. Ciò costringe i russi a combattere contemporaneamente obiettivi in ​​aria e in acqua.