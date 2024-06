I giocatori di pallavolo polacchi non mostrano pietà verso i loro rivali. Eliminazione a eliminazione diretta nella Nations League

allenatore Nikola Grbic La formazione titolare della Polonia comprendeva ancora una volta tutti e tre i giocatori recuperati che giocavano la loro prima partita nella UEFA Nations League di quest’anno a Lubiana. Quindi ha avuto un’altra possibilità, tra le altre cose. Wilfredo LeoneQualunque Ha fatto una grande prestazione nella partita contro l’Italia . Questa volta si è seduto sul posto accanto a lui alla festa Bartosz Bednorz.

Il sorteggio ha portato i giocatori di pallavolo Marcelo Mendes, allenatore che lavora anche allo Jastrzębski Węgiel, può solo sognarlo. Il vantaggio della squadra polacca è stato ripristinato dal potente servizio di Leon. Gli argentini non hanno costretto i biancorossi a grandi sforziNon hanno evitato i loro errori. I campioni d’Europa hanno vinto 25:19, con il sostituto che ha segnato il punto finale Bartosz Coric.

Grandi cambiamenti per gli argentini. I polacchi non hanno dato loro alcuna possibilità

Quest’anno l’Argentina partecipa alla Nations League Stavano ancora lottando per qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi. Tuttavia, il buon stato di forma – cinque vittorie in nove partite – significa che ora possono prenotare un soggiorno nella capitale francese. Lì si sfideranno per ripetere lo straordinario successo ottenuto a Tokyo, quando vinsero la medaglia di bronzo battendo il Brasile, terzo in classifica. A Lubiana stanno ancora lottando per accedere alla fase finale del torneo della Nations League, a Lodz – prima della partita contro la Polonia erano all’ottavo posto, l’ultimo posto che avrebbe garantito una partita per le medaglie.

L’Argentina ha giocato la seconda partita senza il suo trequartista principale Luciano De Cicco. Poiché gli avversari dei polacchi hanno iniziato la partita senza alcuni giocatori chiave, la loro squadra è diventata sempre più riservata. Non c’è da stupirsi quindi I Biancorossi partono in vantaggio per 4-1dove ha contribuito il servizio asso Norbert Huber. Ma gli avversari hanno risposto anche con un servizio potente, dopo il quale il Lione non è riuscito a trattenere la palla in campo. READ L'informazione arriva direttamente dalla Germania, e Świątek l'ha già annunciato. Sullo sfondo ci sono rischi significativi

Gli argentini riescono di tanto in tanto a superare il forte attacco dei polacchi e a bloccare la rimonta di Bednorz, ma alla lunga non riescono a tenere testa ai campioni d’Europa. Quando si fermarono alla finestra Lucas KaczmarekLa Polonia ha vinto solo 12:11. Solo pochi minuti dopo, quando balenò nel blocco Matthew PinnickI bianchi e i rossi erano avanti 18:13. Ancora un’altra grande opera di Leon La differenza è aumentata a sette punti. Finalmente ha avuto una possibilità Grzegorz LomacsLa Polonia ha vinto 25:18.

L’esperto trequartista della Nazionale è rimasto nei sei convocati per la terza partita. Si sono presentati anche loro Camille Semeniuk IO Jacob Kochanowski. Ma gli avversari iniziano forte la partita, con due ace Luciano Vicentina. Ma poi hanno iniziato a commettere errori e Semenyuk ha iniziato a mostrare attacchi potenti. I Biancorossi avevano tre punti di vantaggio.

Tuttavia, in questo girone la differenza tra le due squadre era leggermente minore. Quando Semenyuk non ha accettato il servizio Ezequila Palaciosa, c’era un pareggio 16:16. La partita è stata pari fino a quando il punteggio è diventato 20:20 I polacchi hanno vinto due operazioni e avevano un vantaggio minimo. I favoriti hanno vinto 25:22 e l’intera partita 3:0.

Il prossimo incontro tra Biancorossi e Rossi si disputerà sabato a Lubiana. I concorrenti saranno ancora quelli in lizza per un biglietto per i Giochi Olimpici Serbi.

Argentina: Lima, Ramos, Martinez, Di Seco, Zerba, Balonski-Danani (Libero), Sanchez, Kukartsev, Visentin, Palacios, Gallego.

Polonia: Kaczmarek, Pinnick, Lione, Janusz, Huber, Bednorz-Zatorski (libero), Coric, Lomacz, Semenyuk, Kochanowski

Blocchi di punti nella partita tra Polonia e Italia. video/PulsatSport/PulsatSport

Norbert Huber e Wilfredo León in massa/volleyworld.com/Materiali per la stampa READ C'è una squadra che può giocare contro la Polonia invece che contro la Russia. Il "candidato principale" è la nazionale polacca

I giocatori di pallavolo polacchi hanno battuto rapidamente l’Argentina in una partita della UEFA Nations League a Lubiana/volleyworld.com/Materiali per la stampa