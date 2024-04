I cechi stanno cacciando i giocatori. Kingdom Come Redemption 2 è in arrivo?

Sembra che sei anni dopo la première vedremo finalmente la seconda parte di Kingdom Come Deliverance. I creatori stanno preparando uno streaming per annunciare il nuovo gioco.

Bisogna ammettere che gli ultimi anni sono stati pieni di buoni giochi di vario genere. Sia i giocatori PC che i fan della console non hanno nulla di cui lamentarsi. Di tanto in tanto appaiono anche gemme come: Porta di Baldur 3Che ha conquistato il cuore di milioni di giocatori da tutto il mondo e ha vinto il premio Gioco dell'anno.

Avremo maggiori dettagli la prossima settimana

E ci capita di averne un altro Buone notizie per gli appassionati dei giochi di ruolo. Atelier ceco Cavallo di battaglia Poche ore fa ha pubblicato su X (ex Twitter) un'infografica che annuncia la messa in onda sulle piattaforme Youtube E Contrazionecosa che verrà fatta ora 18 aprile 2024 alle 20:00 Ora polacca.

Non ci sono ancora dettagli, ma molti segni nel cielo e sulla terra indicano che lo vedremo Il regno viene alla salvezza 2. Dopotutto, sono passati più di sei anni dall'uscita dell'originale e il titolo ha ottenuto riconoscimenti sia dai giocatori che dai revisori. Finora su Steam ha ottenuto valutazioni nella media “Molto positivo”.

Nella prima parte abbiamo giocato… HenrikDopo la distruzione del suo villaggio, Ibn Haddad ha deciso di vendicarsi degli autori dell'attacco. Il tutto è successo dentro L’Europa centrale nel Medioevo A partire dal XV secolo fummo rapidamente coinvolti in intrighi politici. La domanda è: cosa ci offrirà la seconda parte?

Fonte immagine: Warhorse Studios

Fonte del testo: preparato da Malak