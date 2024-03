Il remake di GTA 3 sembra fantastico. I giocatori lodano il progetto e si lamentano di Rockstar

GTA 3 è stato riportato in vita grazie a un altro progetto di fan. Chi è interessato porta il gioco su Unreal Engine 5, con ottimi risultati.

“Ecco come dovrebbe essere la versione finale.” Queste parole sono apparse sotto l'articolo intitolato “GTA III Remake – Unreal Engine 5 Gameplay Concept realizzato con GTA 5 PC Mods” e molti destinatari concordano con questo sentimento.

Altro testo sotto il video

Tuttavia, non è un segreto che Rockstar e Take-Two abbiano intrapreso la strada della minor resistenza offrendo Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition, un pacchetto che non ha soddisfatto la qualità attesa. Come sappiamo, gli sviluppatori hanno implementato le correzioni necessarie da molto tempo.

Il progetto comune riportato di seguito è in realtà un concetto che mostra come potrebbe apparire il remake di GTA 3: gli autori hanno fatto molto affidamento sugli screenshot di GTA 5 utilizzando varie mod per implementare l'idea.

Sotto il materiale troverai una serie di opinioni positive e molti giocatori non nascondono il fatto che questo è l'aspetto che dovrebbe avere l'oggetto sviluppato da Rockstar. Tuttavia, al momento dovremmo solo sognare un trattamento adeguato di questa parte da parte dello studio, che sviluppa GTA 6 da anni e si sta attualmente concentrando su ulteriori lavori.