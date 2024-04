“L'Ucraina nella NATO dopo la capitolazione; questo è uno scenario che l'Europa teme”, ma che è allo studio se Donald Trump vincerà le elezioni presidenziali americane quest'anno – scrive il quotidiano italiano “La Repubblica” in una lettera da Bruxelles.

Insiste che questa è un'ipotesi di cui nessuno parla ufficialmente.

Secondo un giornalista di un quotidiano romano, se perde il presidente Joe Biden, candidato alla rielezione quest'anno, “l'idea di un'operazione sostenuta dagli americani” è “nota a tutti”.

Come spiega, questa è l'idea di una soluzione per porre fine alla guerra: “territori in cambio di sicurezza”.

Il quotidiano italiano descrive così la situazione: l'Ucraina “rinuncerà ai territori occupati dalla Russia, ma con la garanzia di un'integrazione immediata con la Nato”.

L'articolo afferma che non se ne è discusso ufficialmente durante il recente incontro dei ministri degli Esteri dell'alleanza a Bruxelles. Ma ha riconosciuto che tale opzione dietro le quinte è stata presa in considerazione nei colloqui informali.

Il quotidiano “Il Giornale” scrive di questa opzione, titolando: “L'Ucraina è l'unica soluzione nella Nato”. Sono “il pragmatismo e il realismo per porre fine alla guerra” – riassume il dibattito che si svolge attualmente in modo informale nei corridoi dell'Alleanza, ma – come scrive il giornale – anche nella Commissione europea.

Valuta inoltre: “Consegnare i territori occupati ai russi non sarebbe una capitolazione nei confronti di Putin, ma un'immagine di equilibrio di guerra”. In risposta, aggiunge, “lo +scudo+ dell'alleanza di Kiev rimarrà”.

“Se fosse stata scelta questa strada avremmo avuto meno dolori e meno distruzioni”, si legge su Il Giornale.

L'editorialista del giornale è del parere che “entrambi i paesi dovrebbero offrire un possibile compromesso in modo da essere allo stesso tempo vincitori e perdenti”.

