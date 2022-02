Saunders presenta il nuovo kit per il 2022

Questa mattina sono stati rilasciati i Seattle Sounders molto atteso Fox13, una nuova divisa da casa per la stagione 2022, è stata la prima a segnalare. Il nuovo kit porta il nome “Legacy Green” ed è ispirato alla finale della MLS Cup 2019 che i fan dei Sounders usavano per riempire l’intero stadio prima della partita.

Il set sarà il classico verde che amiamo con pedine di diamanti blu al centro per abbinarsi alle tessere di mosaico della folla nel 2019. I diamanti o le pedine sono più grandi al centro della scatola e più piccoli man mano che svaniscono sui lati. La maglia presenta le classiche “tre strisce” che adidas utilizza sulle spalle. C’è una trama nella parte verde della maglietta che sembra pelle di serpente. Infine, il jock mark è “74” per denotare l’anno in cui i Sounders hanno iniziato a suonare e il segno del collo dovrebbe essere “Waves of Progress”, un’illustrazione che rappresenta l’acqua e il movimento continuo del Puget Sound, come l’acqua, e il matrimonio in avanti sposato dalla squadra Sounders FC. Le maglie saranno abbinate a pantaloncini blu in casa e pantaloncini verdi per le partite all’aperto.

Questa non è la prima volta che Sounders e Adidas usano questo tipo di ispirazione per un gruppo. Il set Sounders Nightfall 2019 è stato ispirato dai meravigliosi tramonti della partita del 2014 contro i Timbers.

Per quanto riguarda i design, Adidas non ha mai usato questo stile prima e offre alle Sounders una collezione unica. Le persone che si sono lamentate degli stampi per biscotti degli anni precedenti possono finalmente rallegrarsi.