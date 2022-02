Su Marte, l’anno della sorpresa e della scoperta per il rover e l’elicottero della NASA

Un anno fa, il rover Perseverance della NASA stava accelerando per schiantarsi su Marte, avvicinandosi alla sua destinazione dopo un viaggio di sette mesi che si estendeva a 290 milioni di miglia dalla Terra.

Il 18 febbraio dello scorso anno, il veicolo spaziale che trasportava la sonda è penetrato nell’atmosfera marziana a una velocità di 13.000 miglia orarie. In soli sette minuti – quelli che gli ingegneri della NASA chiamano “sette minuti di terrore” – doveva decollare Una serie di manovre per stendersi dolcemente perseverare in superficiee.

A causa di minuti di ritardo nelle comunicazioni radio che interrompono il sistema solare, le persone che erano al centro di controllo della missione presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA in California quel giorno erano solo spettatori. Se qualcosa va storto, non avranno tempo per cercare di aggiustarlo e la missione da 2,7 miliardi di dollari per cercare prove che qualcosa sia vissuto sul Pianeta Rosso, sarebbe finita in un cratere appena scavato.

Ma la perseveranza ha avuto una prestazione eccellente, Invia a casa riprese video esilaranti mentre atterra. La NASA ha aggiunto al suo gruppo di robot che esplorano Marte.