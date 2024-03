Cosa determina la nostra attrattiva? Cosa… mangiamo a colazione

La quantità di carboidrati che mangiamo è legata a quanto le persone sono attraenti per il sesso opposto, o almeno questo è ciò che ha dimostrato un nuovo studio. Lo impariamo da lui Volti di persone che mangiano una colazione ad alto indice glicemico – Contiene carboidrati raffinati noti per aumentare i livelli di zucchero nel sangue – Sono considerati meno attraentisia negli uomini che nelle donne.

I carboidrati raffinati sono alimenti che sono stati trasformati in un modo che in genere rimuove la maggior parte del loro valore nutrizionale, come la farina bianca e lo zucchero da tavola, ingredienti presenti in molti degli snack che gustiamo al mattino. appartengono a loro Pane bianco, bagel, muffin, muffin, muffin, alcuni cereali, pancake, crostate e pasticcini.





Le uova sono una buona idea per la colazione. Sicuramente migliore della pasticceria dolce o del pane bianco

La ricerca suggerisce inoltre che il consumo cronico di carboidrati raffinati a colazione e a spuntino è associato a valutazioni di attrattiva inferiori indipendentemente da fattori quali l’indice di massa corporea o l’età. La cosa più interessante, di gran lunga, è che mangiare cibi ad alto contenuto energetico in questo momento è spesso associato a tassi di attrattiva più elevati.

L'attrattiva del viso, un fattore importante nelle interazioni sociali, sembra essere direttamente e cronicamente influenzata dall'assunzione di carboidrati raffinati da parte di uomini e donne.

Lo spiega Amandine Visine sulla rivista Plos One.





In uno studio su 104 uomini e donne adulti in Francia, i ricercatori hanno dato ad alcuni una colazione ad alto indice glicemico e ad altri una colazione a basso indice glicemico (yogurt, noci o uova). Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di completare un questionario per valutare la quantità di carboidrati raffinati che normalmente mangiano. Quindi aggiuntivo Ai volontari eterosessuali è stato chiesto di valutare l'attrattiva dei volti del sesso opposto nelle foto scattate due ore dopo la colazione.









Gli scienziati affermano che per comprendere meglio sono necessarie ulteriori ricerche, compresi campioni più ampi e diversificati In che modo i carboidrati raffinati possono essere correlati all'attrattiva e ad altre caratteristiche socialima chiaramente sta succedendo qualcosa.

