Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore: abbiamo adottato misure per modificare la legge sugli istituti di ricerca

Abbiamo adottato misure per modificare la legge sugli istituti di ricerca, che mira a consentire ai principali ministeri di stanziare sussidi per aumentare il reddito dei dipendenti degli istituti”, ha affermato mercoledì il viceministro della scienza Andrzej Šiptycki a Puławy (Voivodato di Lublino).

Durante una conferenza stampa a Puławy, il viceministro Szeptycki ha ammesso che l’Istituto dei fertilizzanti e delle scienze del suolo (IUNG) e l’Istituto veterinario statale (PIWet) con sede in questa città soffrono da tempo “di finanziamenti molto bassi, soprattutto per quanto riguarda il personale .” Stipendi.”

“A questo proposito, abbiamo provveduto a modificare la legge sugli istituti di ricerca, che mira a consentire ai ministeri competenti – in questo caso il Ministero dell’Agricoltura – non solo di stanziare sussidi finanziari mirati a questi istituti, cioè per attività specifiche , ma anche per stanziare sussidi specifici che possono essere stanziati direttamente, ad esempio, per aumentare i profitti.”

Come ha affermato, il suo ministero, in dialogo con PIWet, ha individuato problemi nella gestione degli istituti. “Anche a questo proposito, e nell'ambito delle più ampie modifiche legislative previste dal Ministero, terremo conto di questi requisiti ambientali”, ha affermato il viceministro.

Sheptyki ha richiamato l'attenzione sulla necessità di cambiamenti giuridici, che – ha detto – permetterebbero “una gestione migliore, più efficiente e di migliore qualità di questi istituti”. “Abbiamo anche avviato un dialogo su questo argomento – soprattutto con l'Istituto veterinario – e discuteremo le modifiche appropriate al Ministero e poi molto probabilmente andremo avanti”, ha annunciato.

In risposta ad una domanda dei media, Shepetitsky ha dichiarato che il processo legislativo sta continuando e non ha fornito una data per il completamento dei lavori.

Ha osservato che il Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore assegna alcuni fondi a IUNG e PIWet e li supervisiona parzialmente, mentre “la maggior parte dei finanziamenti passa attraverso il ministero competente, cioè il Ministero dell’Agricoltura”. “Il problema è che negli ultimi anni, con l'attuale situazione giuridica, il Ministero dell'Agricoltura poteva sostenere solo attività specifiche, e si trattava di un sostegno mirato”, ha spiegato il viceministro.

“Abbiamo dozzine di istituti di ricerca in Polonia, appartenenti a diversi ministeri, e questa categoria è un po' trascurata perché si trova tra il mondo della scienza e quello della pratica. I cambiamenti pianificati mirano a consentire loro di lavorare meglio e in modo più efficiente tra questi due ambientali”, ha osservato il viceministro.

Miroslawa Kmišek, dipendente del PIWet e candidata della Terza Via al consiglio comunale di Puława, ha ammesso durante la conferenza che la situazione dei dipendenti dell'istituto è molto difficile. “Attualmente, il 70% dei dipendenti PIWet riceve il salario minimo nazionale”, ha affermato.

Šiptycki ha poi espresso il suo sostegno ai candidati della Polonia 2050 alle elezioni locali: Sławomir Seredin, che corre per la carica di presidente di Puławy, Romana Robiewicz – che corre per la carica di membro del Consiglio del Voivodato di Lublino, e Andrzej Mitrošuk, che corre per la carica di membro del Consiglio del Voivodato di Lublino, che si candida alla carica di consigliere. Dalla regione di Puławy.

Dopo la conferenza, il viceministro ha incontrato il personale e la direzione di quattro istituti di ricerca che operano a Puławy: l'Istituto di fertilizzanti e scienze del suolo, l'Istituto veterinario nazionale, il Dipartimento di apicoltura e l'Istituto di nuove sintesi chimiche di Łukasiewicz. Rete di ricerca. Ha parlato delle attività del Ministero e dei progetti attuali e ha sottolineato di essere consapevole delle esigenze degli istituti. (porta)

La scienza in Polonia, Piotr Nowak

Pin /Lo farò/