Rapporto: 50 esperti di intelligenza artificiale con dottorato di ricerca arrivano in Polonia ogni anno

Nel corso di 3 anni e mezzo sono arrivati ​​in Polonia 207 medici specializzati in intelligenza artificiale. Ogni anno su 4,7mila dottorati difesi, una media di 50 sono legati all'intelligenza artificiale – secondo il rapporto IDEAS NCBR preparato in collaborazione con il Center for Information Processing (OPI).

Martedì a Varsavia è stato presentato il rapporto “Mantenere le migliori tendenze nella formazione sull’intelligenza artificiale a livello di dottorato”. IDEAS NCBR, in collaborazione con il Centro di elaborazione delle informazioni – Istituto nazionale di ricerca, ha analizzato i dati sulla discussione delle tesi di dottorato nel campo dell'intelligenza artificiale in Polonia.

Il rapporto mostra che negli anni 2020-2023 in Polonia, 207 persone hanno difeso dottorati in intelligenza artificiale in discipline legate all'informatica. A quel tempo, il numero dei dottorati conseguiti in Polonia ammontava a oltre 19.000. In media circa 4,7 mila all'anno. Le persone hanno un dottorato di ricerca, ma solo circa 50 di loro si occupano di intelligenza artificiale in discipline legate all’IT.

“Lo sviluppo della tecnologia dell'intelligenza artificiale dipende dall'accesso a grandi quantità di dati, dalla potenza di calcolo, ma soprattutto dal talento. Non abbiamo ancora contato il numero di talenti eccezionali che abbiamo in Polonia”, ha spiegato la dott.ssa Grazyna Cepbroska. Membro del consiglio di amministrazione di IDEAS NCBR e redattore di report.

Lei ha sottolineato che per la prima volta in Polonia è stato stimato il numero dei difensori dei dottorati nel campo dell'intelligenza artificiale.

“Come altri paesi, dobbiamo far fronte a una carenza di dottorandi, ma anche di personale in grado di insegnare alla nuova generazione. Anche se non abbiamo riscontrato una così grande richiesta di esperti qualificati in questo campo, in Polonia non insegniamo loro in questo modo scala, cosa dobbiamo fare se vogliamo avere il nostro posto nell'ecosistema globale dell'intelligenza artificiale, ed è importante incoraggiare i giovani a rimanere nella scienza e assicurarsi che abbiano buoni insegnanti, vedo un ruolo importante per IDEAS NCBR qui, “, ha detto la dottoressa Żebrowska.

Gli autori del rapporto affermano che in 3,5 anni, il 71% delle tesi di dottorato sull'intelligenza artificiale sono state scritte come parte di studi di dottorato, mentre il resto è stato scritto esternamente. Durante questo periodo, su 222 enti del settore scientifico e dell'istruzione superiore, solo 33 hanno conseguito il dottorato in discipline legate all'informatica e 27 hanno rilasciato questo titolo sulla base di lavori nel campo dell'intelligenza artificiale.

Il maggior numero di dottorati nel campo dell'intelligenza artificiale è stato assegnato dall'Università della Scienza e della Tecnologia di Wrocław (31), dall'Università della Tecnologia di Varsavia (27) e dall'Università della Scienza e della Tecnologia AGH (25). I centri educativi più importanti nel campo dell'intelligenza artificiale sono Varsavia, Wroclaw, Cracovia, Poznań e Gliwice.

I dati del rapporto indicano che esistono chiare differenze tra le generazioni nel campo della scienza dell'intelligenza artificiale. Nelle università e nelle istituzioni scientifiche polacche mancano ricercatori esperti nel campo dell’intelligenza artificiale che possano fare da mentore a studenti e dottorandi. Nel database POL-on sono stati inseriti un totale di 269 supervisori e revisori di tesi di dottorato in AI, che lavorano in 66 istituzioni. La maggior parte di loro (29 persone) lavorava presso l'Università di Scienza e Tecnologia AGH di Cracovia, un decimo dei promotori e revisori lavorava presso l'Università di Tecnologia di Varsavia e 17 lavoravano presso l'Università di Scienza e Tecnologia di Wrocław.

Il 47% ha conseguito il titolo di professore. Promotori e revisori di lavori legati all'intelligenza artificiale, più della metà dei quali sono medici qualificati.

“Nell’ambiente accademico polacco, soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale, esiste un chiaro divario generazionale, derivante principalmente dallo sviluppo dinamico della tecnologia e dall’abbandono di docenti esperti in grado di trasferire conoscenze ai massimi livelli per lavorare nel settore IT settore”, ha spiegato il Dott. Happ. Piotr Sankowski, Presidente di IDEAS NCBR.

Ha aggiunto che i giovani scienziati spesso scelgono una carriera nel settore privato. “Ciò crea una sfida nell'educare le future generazioni di esperti di intelligenza artificiale, che costituiscono la chiave per il futuro della scienza e dell'economia polacca”, ha osservato lo scienziato.

Solo il 12% delle tesi di dottorato sull’intelligenza artificiale sono state scritte da donne. La quota maggiore di autori di opere legate all'intelligenza artificiale (18%) è stata registrata nelle discipline dell'automazione, dell'elettronica, dell'ingegneria elettrica e delle tecnologie spaziali. Il numero più piccolo di autori (8%) era correlato alle TIC tecniche.

I divari di genere sono evidenti anche tra i promotori e i revisori di tesi scientifiche sull’IA – solo il 10%. Il numero totale di loro erano donne.

“I dati presentati nel rapporto confermano l'esistenza del problema del divario di genere nella scienza, soprattutto in un campo in via di sviluppo dinamico come l'intelligenza artificiale”, ha spiegato la dott.ssa Zebroska.

Ha aggiunto: “Questa disparità non solo evidenzia gli stereotipi e le barriere che ostacolano la ricerca femminile nel campo della tecnologia, ma evidenzia anche la potenziale perdita di diversità di punti di vista, che potrebbe avere un impatto sulla direzione e sulla qualità della ricerca sull’intelligenza artificiale. Pertanto, questa sfida richiede di aumentarne il numero di Per le donne nel campo dell’intelligenza artificiale, oltre a sostenerle come leader accademici e mentori per le generazioni future.

Lo studio su cui si basa il rapporto è stato condotto sulla base dei dati del sistema POL-on riguardanti le tesi di dottorato difese in Polonia tra l’inizio del 2020 e la metà del 2023 “nel caso di informazioni relative alle tesi di dottorato”, ha affermato il dott. Gabriela Dzigiel-Vivit, analista di dati dell’OPI: “Nessun’altra fonte consente una determinazione più precisa del numero di giovani esperti nel campo dell’intelligenza artificiale”.

IDEAS NCBR è un centro di ricerca e sviluppo istituito dal Centro nazionale di ricerca e sviluppo nel 2021. L'obiettivo di questa istituzione è condurre ricerche nel campo dell'intelligenza artificiale.

Il Centro di elaborazione delle informazioni è un istituto di ricerca statale affiliato al Ministero della scienza e dell'istruzione superiore. La sua missione è fornire l'accesso a informazioni complete sulla scienza polacca (PAP).

Anna Bojaska

Abu/ajt/