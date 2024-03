Il senatore Coe ha raggiunto il suo obiettivo. I giganti statali chiudono i rubinetti dei soldi

PAP / Marcin Opara / Nella foto: Vladislav Komarnicki



Negli ultimi mesi si è parlato di corse motociclistiche soprattutto in un contesto di grandi soldi. Ora sembra che il periodo positivo sia finito e i club ricevono segnali molto pessimistici dai loro maggiori sponsor. Si dice che il colpevole sia un politico.

Come abbiamo appreso, solo nelle ultime settimane sono stati trasferiti dall'industria autostradale polacca fino a 7,5 milioni di PLN. Tutto ciò è il risultato dei problemi finanziari affrontati dalla Grupa Azoty e della decisione delle autorità aziendali di limitare i fondi stanziati per la sponsorizzazione sportiva. La settimana scorsa le autorità di un altro uomo d'affari, Enya, hanno annunciato “cambiamenti nella politica di sponsorizzazione”. Tauron sta già aspettando in coda.

Sfortunatamente, entrambe queste società sono state molto attive nel sostenere le corse motociclistiche. Grupa Azoty gestisce da anni l'Unia Tarnów quasi da sola, l'importo della sponsorizzazione in questo caso ammonta a 3,5 milioni di PLN. È ormai noto che il magnate della chimica non proseguirà questa collaborazione e, di conseguenza, il club è arrivato sul punto di prendere la decisione di ritirarsi dalla competizione a pochi giorni dall'inizio della stagione.

I problemi maggiori potrebbero essere legati al ritiro dell'Enea dal sostegno all'autostrada. La scorsa stagione, la società ha speso più di 1 milione di PLN per sostenere il NovyHotel Falubaz Zielona Góra nel suo cammino verso la promozione al PGE Ekstraliga. Grande beneficiario è stato anche Bologna Bella che, dopo l'improvviso ritiro del suo sponsor principale, è rimasta senza il 30% del budget. Il sostegno dell'azienda per l'autostrada a Pyla è stato stimato a circa 600.000 PLN. La società ha sostenuto anche altri club in misura minore, come PSŻ Poznań, Fogo Unia Leszno o ebut.pl Stal Gorzów.

Una settimana fa gli attivisti del Tauron Włókniarza Częstochowa hanno presentato le nuove divise per la stagione 2024, ma potrebbe darsi che anche la squadra di Częstochowa avesse fretta. Ufficiosamente è noto che il nuovo contratto con il Torun non è ancora pronto, e arrivano segnali dal club che non sembra così chiaro come lo era qualche settimana fa. Anche in questo caso si tratta di somme molto importanti, almeno un milione di zloty all'anno.

La rabbia degli attivisti non era diretta contro i nuovi poteri delle singole aziende, ma contro il senatore Wladyslaw Komarnicki. Lui, a nome del nuovo governo, è stato maggiormente coinvolto – come ha detto – nella lotta contro varie malattie a sostegno dello sport da parte delle società del tesoro statale. Tuttavia, alcune persone credono che fosse motivato da semplice gelosia e abbia fatto di tutto per indebolire Gorzo, rivale del suo amato Stal, in campionato.

Ma il problema è che il senatore della Coalizione Civica si riferiva soprattutto alla Orlen Oil Motor Lublin Company, e proprio questo centro – almeno per il momento – non sembra minacciato dall'improvvisa partenza del suo sponsor più importante. Le autorità del club hanno cercato di firmare loro contratti a lungo termine e negli anni a venire avrebbero continuato a dominare la competizione. In definitiva, la mancata estensione della collaborazione con PKO BP o Lotto non influirà in alcun modo sul lavoro del club.

Il senatore Komarnicki risponderà alle accuse ambientali nella PGE Ekstraliga di giovedì su WP SportoweFakty alle 13:00.

Ma i piccoli club si trovano ad affrontare un grosso problema. I disordini nelle società del tesoro statale hanno portato due squadre a ritirarsi dalla National Speedway League, e attualmente solo cinque club hanno confermato la loro partecipazione, comprese due squadre straniere. Nessuno si aspettava un trattamento così shock nello speedway polacco.

Mateusz Buka, giornalista del WP SportoweFakty

