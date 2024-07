Xbox Game Pass con Capcom Gem! Il gioco accolto positivamente è ora disponibile sul servizio

I clienti di Xbox Game Pass avranno una scelta questa settimana e da oggi potranno scoprire quale sarà la prossima grande produzione inclusa nell’abbonamento il giorno del lancio.

Questa è una delle settimane più impegnative del 2024 per gli abbonati al servizio di punta di Microsoft. A partire da martedì, gli utenti avranno sistematicamente l’opportunità di scaricare i prodotti che hanno debuttato sul mercato: Flintlock: The Siege of Dawn, Dungeons of Hinterberg, Magical Delicacy e Flock non hanno chiuso una settimana eccezionale.

Oggi, la nuova IP di Capcom – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – ha automaticamente potenziato il catalogo di Xbox Game Pass su PlayStation 5, Xbox Series Il gioco è disponibile come parte di un abbonamento su Xbox, PC e nel cloud.

È interessante notare che si tratta di un’altra produzione del leggendario produttore ed editore giapponese, inclusa in Xbox Game Pass sin dalla sua anteprima. Tuttavia, va notato che Exoprimal dell’anno scorso si concentrava sul gameplay cooperativo.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è un mix di generi diversi e Capcom ha inaspettatamente creato una combinazione unica – Nella nostra recensione troverai una serie di dettagli sul gameplay. Il titolo potrebbe essere una grande sorpresa per molte persone, la valutazione media è dell’80% e le opinioni di alcuni recensori suggeriscono che vale la pena verificare di persona se il nuovo prodotto è adatto a noi.

Un gioco che attinge fortemente al folklore giapponese è senza dubbio un altro suggerimento interessante da ricordare su Xbox Game Pass. Giocherai per il titolo?