Concorso cartaceo. È quercia, salice o betulla? Perderai alla settima domanda

Riesci a identificare gli alberi solo dalle foglie? In un certo senso è un'arte perduta: trascorriamo meno tempo nella natura, sicuramente non tanto quanto prima. Le generazioni più giovani, circondate dalle meraviglie tecnologiche, potrebbero avere difficoltà a identificare un albero dalle foglie. Se non fosse insegnata nelle scuole, probabilmente per molti polacchi sarebbe magia nera. D'altra parte, queste non sono informazioni necessarie nella vita di tutti i giorni, piuttosto Una questione di interessi particolari. Puoi mettere alla prova la tua conoscenza su alberi e foglie con il nostro quiz. Riesci a indovinare tutti gli alberi dalle foglie?











Identifica un albero dalle sue foglie. Quercia, betulla, frassino, platano. Otterrai il 100% dei punti?

un test: È quercia, salice o betulla? Perderai alla settima domanda

Il sole splende, gli alberi frusciano e il fiume scorre azzurro in lontananza, è così bello. Non c'è modo migliore per trascorrere il tempo libero che trascorrerlo in mezzo alla natura. Quasi tutti i polacchi sono abituati a trascorrere il tempo in questo modo. Ora ci sono più alternative e nei cinema vengono proiettati film stranieri. Tuttavia, l’arte di riconoscere gli alberi dalle foglie non è stata dimenticata. Dopotutto, è sopravvissuto in te, nella tua mente! sei sicuro? Puoi verificarlo nel nostro test.

In precedenza ti abbiamo chiesto di dare un nome ai fiori. Se puoi farlo lì, puoi farlo anche qui. Tuttavia, se questo non fa per te, ti invitiamo a controllare altri test di Antyradio.pl – Un test di matematica, un test su fiabe e cartoni animati dell'epoca della Repubblica popolare polacca e un test sui film. Se lo desideri, puoi anche metterti alla prova con un impegnativo quiz di cultura generale.

Fonte: Interradio

Grazie per aver letto l'articolo fino alla fine! Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web Facebook , Twitter, tic toc IO Instagram. Per sentire a cosa stiamo giocando adesso, clicca sul banner qui sotto!