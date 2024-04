Fino a 16 milioni di euro! Nikola Zalewski lascerà la Roma?!

A Nikola Zalewski è stata data la libertà di cercare nuovi colori. L'attore polacco è stato apprezzato dal club della capitale – riporta La Gazzetta dello Sport.

Nikola Zalewski è uno dei diplomati del Settore giovanile della Roma, quello che ha portato José Mourinho in prima squadra. Sono stati i portoghesi a scommettere sull'attore polacco, ed è stato lui a premiarlo con offerte promettenti.





Anche durante il mandato del 61enne, la navetta sembrava intoccabile. Sia i club tedeschi che quelli inglesi erano interessati a lui, ma il club della capitale sembrava irremovibile.





Mourinho però non c'è più e il suo successore Daniele De Rossi preferisce uno stile di gioco diverso. Non c'è posto per un attore polacco.





Secondo la Gazzetta dello Sport, a Zalewski è stata data la libertà di cercare un nuovo club. Pertanto, se appare l'acquirente giusto, la navetta potrà cambiare i suoi colori.





Ufficiosamente, la Roma si aspetterebbe un compenso compreso tra 13 e 16 milioni di euro per il 22enne.





Il giocatore, che si sta preparando per Euro 2024, ha già giocato 29 partite in questa stagione, fornendo tre assist.





Il contratto lo lega all'attuale squadra fino al 30 giugno 2025, quindi la prossima estate è un buon momento per vendere.





Giovedì la Roma giocherà la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dove affronterà il Milan.