“La dottrina di Gheddafi”. Cosa significano le recenti mosse di Vladimir Putin?

Nessuno sa veramente perché siano avvenute le dimissioni. Tuttavia, ciò che colpisce nei commenti russi è il fatto che è stata prestata maggiore attenzione al licenziamento di Patrushev e meno a Shoigu. Ciò è giustificato perché in realtà Patrushev era, e molto probabilmente è ancora, una figura più importante al Cremlino.

Shoigu, ovvero 30 anni di potere senza alcuna speranza al trono

Servizio Stampa del Ministero della Difesa russo / Associated Press / PAP Sergej Shoigu



Sergei Shoigu, oltre ad essere il ministro più longevo nella storia moderna della Russia (è stato ministro delle situazioni di emergenza dal 1994 al 2012 e ministro della Difesa dal 2012 a ieri), non ha mai raggiunto una carica politica indipendente.

Sebbene fosse l’unica persona dell’era di Boris Eltsin e della sua squadra che non solo entrò, ma rimase non solo nell’élite al potere di Putin, ma anche al suo apice, Non è mai stato il tipo che sfida Putin.

Patrocho, cioè, il vero potere sta dietro al governo. E i governanti

D’altra parte, Patrushev è stato alla guida del più importante servizio segreto, il Servizio di sicurezza federale, per quasi 10 anni, sia perché proveniva dai servizi segreti civili, sia per i suoi numerosi legami con il Cremlino. Elite (ma originario di San Pietroburgo, cioè Putin, non Eltsin) Rispetto a Szojgu è sempre stato un giocatore di calibro superiore.

Anche la forza di Patrushev (e la debolezza di Shoigu) è la sua risorsa. Anche Shoigu, come Tuvinets, nell’era dell’ipernazionalismo prevalente nella Russia di oggi, soffriva, come il capo della diplomazia Sergei Lavrov, di una debolezza inestirpabile.

Nel caso di Shoigu, dal momento che, come già annunciato, prenderà il posto di Patrushev, il licenziamento di Shoigu rappresenta più un rimpasto che un’umiliazione. Pertanto, la posizione che assumerà Patrushev sarà più interessante. Secondo una dichiarazione del portavoce di Vladimir Putin, nonostante la sua età (Patrushev ha 72 anni), dovrebbe continuare a lavorare.

Pavel Golovkin / PAP Nikolai Patrushev



Indipendentemente dalla situazione, si può osservare uno schema generale. Ebbene, mentre Vladimir Putin consolida il suo potere e cambia la sua posizione dapprima primo tra pari, poi presidente e ora unico sovrano della Russia, Si sbarazza gradualmente delle persone del suo ambiente con le quali, come nel caso di Patrushev, ha iniziato la sua carriera a San Pietroburgo.

Putin non è Stalin. Se è così, è del 1953, non del 1937.

Allo stesso tempo, nonostante il fatto che oggi sia un dittatore, un assassino di massa e un criminale di guerra, Putin non è – in relazione a coloro che lo circondano – nemmeno il modello più basso di dittatore che potrebbe uccidere qualcuno dei suoi compagni.

Sergej Gunayev/East News Il presidente russo Vladimir Putin



Il principale storico ed esperto polacco che da anni si occupa di Russia, Una volta è stato chiesto al professor Hieronim Grala nel podcast International Report Quando Onet chiese “Putin è Stalin?”, rispose che se era così, era lo Stalin del 1953, non del 1937.

La differenza è che nel 1937 Stalin poteva devastare ciò che lo circondava, uccidendo chiunque volesse. All’inizio degli anni ’50, Stalin, quando voleva trattare con il maresciallo Georgij Zhukov, dovette affrontare l’inequivocabile opposizione di altri “marescialli della vittoria”, compreso persino il maresciallo Rodion Malinovsky, a cui Zhukov non piaceva. L’entourage di Stalin, ricordando il Grande Terrore, capì che accettare di ucciderne uno avrebbe inevitabilmente portato all’uccisione di altri.

Oggi l’élite dirigente del Cremlino gode di una posizione incomparabilmente più comoda. Prima di tutto, Putin non è mentalmente Stalin. In secondo luogo, Putin si rende conto che le élite sono strettamente legate dai legami di amicizia che si stringono, sia all’università che nelle scuole, o nelle società miste, attraverso i matrimoni dei loro figli, i loro rapporti d’affari e i ganci che li legano insieme, così che Il tentato omicidio sarebbe probabilmente finito con la sua morte.

Contrariamente a quanto riportato di tanto in tanto dai media, finora nessuno tra l’élite al potere di Putin ha perso la vita. Forse non tutte le morti di persone a volte erroneamente chiamate oligarchi furono morti accidentali di amministratori che gestivano le proprietà della corte dello zar.

Topi nella borsa

Putin, che comprende pienamente tutto quanto sopra, opera secondo un principio in qualche modo simile a quello utilizzato per anni da Muammar Gheddafi. Questo metodo è meglio descritto come uno scherzo popolare nel mondo araboche descrive l’incontro con Gheddafi (che spesso espelleva persone dal suo ambiente e le trasferiva ad altri incarichi, per poi riportarle nel suo favore, spesso uccidendole) e Saddam Hussein (che di tanto in tanto epurava chi lo circondava, e nel suo caso questo significava probabilmente la morte).

Khaled Al-Faqi / Capitolo Muammar Gheddafi



Nello scherzo, entrambi i dittatori si incontrano in mezzo al deserto e lo attraversano con un sacco di topi sulla schiena. Alla domanda di Gheddafi su cosa fa per impedire la fuga dei topi, Al-Hussein risponde che di tanto in tanto si toglie la borsa dalla schiena e colpisce tutti i topi con un bastone. Gheddafi dice di usare un metodo completamente diverso. Ogni tanto infila il bastoncino nel sacchetto e lo gira più volte finché tutti i topi sono così occupati a mordersi tra loro che non riescono più a mordere il sacchetto.