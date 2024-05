Controlliamo la sicurezza antincendio nell’atrio di Maryvilska 44

L’incendio nella sala 44 della Marywilska solleva interrogativi su come viene praticata la sicurezza antincendio in Polonia. — È importante essere consapevoli delle minacce alle strutture in cui soggiorniamo. Tutti devono rispondere alla domanda: cosa farò? – dice il pompiere

– Se i materiali nel capannone in via Mariviłska fossero stati montati sul soffitto, la densità del carico di incendio nella zona dell’incendio sarebbe stata maggiore del normale. Quindi il fuoco non uccide, i fumi tossici – dice un esperto che spiega cause e andamento degli incendi.

– Le norme sulla sicurezza antincendio, e soprattutto le condizioni tecniche specificate nel regolamento del ministro delle Infrastrutture, necessitano assolutamente di una revisione, avverte un altro esperto.

Domenica mattina è scoppiato un incendio nella grande sala in Marywielska 44 a Varsavia. Nonostante diverse ore di spegnimento dell’incendio, l’edificio è stato completamente sventrato. Questo fenomeno solleva interrogativi su come si presenta nella pratica la protezione antincendio di grandi strutture cubiche.

Ricordiamo che i controlli in questa zona vengono effettuati per lo più dagli agenti dei vigili del fuoco. Tuttavia, spetta al proprietario dell’edificio l’onere di rispettare le normative applicabili e di mantenere funzionanti i sistemi di protezione antincendio.

Parliamo con i vigili del fuoco professionisti che da molti anni si occupano di protezione antincendio delle circostanze dell’incendio nel centro commerciale Maryvilska 44, delle normative applicabili e dei frequenti guasti.

– Se una determinata struttura richiede protezione antincendio, dovrebbe essere descritta in dettaglio nella documentazione tecnica dell’edificio – spiega un funzionario esperto che ha più volte partecipato ad operazioni volte a determinare le cause e le circostanze degli incendi in grandi edifici.

Come previsto, sull’incendio della 44a sala Marywielska a Varsavia potrebbe essere condotta un’indagine per verificare l’efficacia delle attrezzature antincendio.

– In tali situazioni, ad esempio, è necessario verificare quale sia il libero sviluppo dell’incendio, cioè dalla comparsa del primo focolaio di incendio fino all’arrivo dei vigili del fuoco e all’inizio dell’operazione di spegnimento – ha spiega.

– È necessario determinare se c’è stata una o più fonti di incendio e, se ce ne sono state diverse, quale ne è stata la causa. Dice che il monitoraggio esterno è molto utile in questo caso, e in questo caso è certamente stabilito.

PAP/Leszek Szymański L’edificio del centro commerciale Maryvilska 44 è stato completamente distrutto dall’incendio



Interrogato sulle altre difficoltà che potrebbero verificarsi nella sala di Varsavia e che potrebbero compromettere la sicurezza, il funzionario ha notato il numero di imprenditori che affittano stand all’interno dell’impianto.

– 1.400 diverse attività commerciali che gestivano all’interno avrebbero potuto essere un problema. Dal punto di vista di un amministratore di condominio è più difficile, sottolinea.

– Terremo conto anche delle peculiarità della società che vi operava. Si tratta soprattutto di uno straniero, di una persona che non parla polacco e ha una cultura diversa, dice.

Come spiega un vigile del fuoco esperto, in Polonia un approccio lassista alla sicurezza antincendio è ancora un grosso problema.

Leszek Szymański / PAP Spegnimento dell’incendio nel centro commerciale in Marivilska 44



— Purtroppo vedo spesso persone che trascurano tutte le misure di sicurezza. Le vie di fuga e l’accesso agli estintori portatili sono bloccati di serie. A volte i dispositivi antincendio non vengono mantenuti in condizioni tecniche adeguate, il che significa che la cortina tagliafuoco non si chiude e l’incendio si diffonde ad altre parti dell’edificio. I proprietari degli edifici spesso non si preoccupano di controllare i rilevatori, dice.

Il nostro interlocutore non ha dubbi che la consapevolezza dell’opinione pubblica sulle normative, ma anche sulle cause e le conseguenze degli incendi, è ancora bassa. Spesso non pensiamo al fatto che nella nostra casa o sul posto di lavoro può verificarsi una situazione pericolosa.

— È importante essere consapevoli delle minacce alle strutture in cui soggiorniamo. Tutti devono rispondere alla domanda: cosa farò? Posso liberare o liberare la mia proprietà? – lui chiede.

Il funzionario afferma inoltre che dovremmo sapere come reagire in caso di incendio.

– So come spegnere un incendio? So dove sono gli estintori o gli idranti? Posso chiudere la porta tagliafuoco dietro di me? E infine la cosa più importante: posso chiamare i vigili del fuoco? Contrariamente alle apparenze, molte persone non lo fanno, dice.

PAP/Leszek Szymański Spegnimento di un incendio in un centro commerciale in ul. Mariewilska 44 a Varsavia



Esperto sull’incendio del centro commerciale Mariviłska 44: incendio non si può spegnere, fumo tossico

– So per esperienza che spesso gli edifici di grandi dimensioni costruiti con la classe di resistenza al fuoco più bassa prendono fuoco. La condizione è che un edificio del genere sia dotato di alette per lo scarico dei fumi, afferma Tomasz Wisniewski, capo dell’Associazione polacca degli esperti investigativi sugli incendi.

Secondo lui strutture come la Marywilska 44 Hall dovrebbero essere divise in zone antincendio più piccole.

– Il capo dei vigili del fuoco ha detto che i divisori tra le zone non erano chiusi, motivo per cui l’incendio si è propagato così velocemente. È importante indagare sul perché ciò sia accaduto. Tali edifici dovrebbero essere dotati di sistemi di allarme antincendio e di sistemi di iniezione a soffitto – spiega l’esperto spiegando le cause e l’andamento dell’incendio.

L’esperto sottolinea inoltre come il materiale in eccesso nel capannone possa influire sulla propagazione dell’incendio e sulle tragiche conseguenze dell’incendio.

– La cosa più importante da controllare in questi casi è la cosiddetta densità del carico di incendio, cioè la quantità di materiale combustibile accumulato in una determinata area, ovvero per metro quadrato. Se i materiali nel capannone in via Mariviłska fossero stati montati sul soffitto, la densità del carico di incendio nella zona dell’incendio sarebbe stata maggiore del normale. I materiali eccessivamente infiammabili possono produrre grandi quantità di fumi tossici. Allora non è il fuoco che uccide, ma i fumi tossici, avverte.

Secondo il nostro interlocutore le ragioni dell’incendio di domenica potrebbero essere più numerose.

– Un altro problema potevano essere i 1.400 stand. Disponeva ogni oggetto a modo suo e non aveva alcun controllo su di esso. In questi luoghi è molto facile diventare distratti a causa del collegamento di molti apparecchi elettrici, e questo può portare alla tragedia perché la potenza dell’impianto elettrico è bassa, dice.

– Tenendo conto della durata dell’incendio e della sua dinamica, tali standard possono ritenersi notevolmente superati. Riassume che si dovrebbe sempre prestare attenzione al pericolo derivante dalla sovrastima della quantità di materiale nella struttura, ma anche la negligenza riguardo al suo utilizzo: il blocco delle vie di fuga è comune anche in questi tipi di strutture.

Infine, l’esperto menziona anche il ruolo dell’assicuratore dell’impianto responsabile della sicurezza.

— L’assicuratore presta molta attenzione a garantire il rispetto degli standard di sicurezza antincendio nelle strutture che chiamiamo centri logistici. Ricordo che l’assicuratore obbligava il produttore di olio da cucina a installare irrigatori tra gli scaffali nei corridoi nel caso in cui i materiali infiammabili prendessero fuoco. Purtroppo queste soluzioni non sono economiche – rivela in un’intervista a Onet.

Centro Mariwilska 44 bruciato. Gli esperti avvertono: le normative necessitano di revisione

Un funzionario con decenni di esperienza nel contrastare le minacce rileva la necessità di cambiare la legge.

– Ritiene che le condizioni tecniche specificate nel regolamento del Ministro delle Infrastrutture sulle norme di sicurezza antincendio e soprattutto le condizioni tecniche che devono soddisfare gli edifici e la loro ubicazione, necessitano sicuramente di una revisione, ritiene che la normativa attuale risale al 2002. .

Come sottolinea, l’idea è quella di regolamentare legalmente quali materiali e come possono essere costruiti padiglioni come Marywielska 44 a Varsavia.

– In base ai requisiti attualmente applicabili, utilizzando pareti e soffitti costituiti da pannelli sandwich con nucleo combustibile, è molto difficile progettare e separare correttamente le zone di incendio, il cui obiettivo principale è controllare la propagazione del fuoco all’interno dell’edificio. Lui dice.

– Il tetto e le pareti esterne di tali padiglioni sono realizzati con un sistema monostrato, in cui gli strati esterni sono lastre di metallo e tra loro polistirolo o poliuretano espanso. Con una struttura del genere, se il fuoco penetra tra le lastre, è molto difficile impedirne la propagazione. L’acqua applicata alle lamiere durante le operazioni antincendio scorre verso il basso e non raggiunge l’interno combustibile, sottolinea.

Come aggiunge l’esperto, in questi casi è necessario introdurre norme edilizie che impongano la separazione di pareti o soffitti con strisce di lana minerale, nonché l’uso di protezioni che rendano difficile la penetrazione del fuoco all’interno. Separazione.

– Si applica anche agli edifici residenziali, agli edifici di pubblica utilità e alle case composte. Sulle pareti esterne di questi edifici sono ispessiti strati di isolamento termico. Recentemente, nel 2017, a Londra c’è stato un grande incendio che si è diffuso su tutta la facciata, ha ricordato.

– In paesi come la Germania, la Repubblica Ceca o la Francia si costruisce come in Polonia. La differenza però è che all’estero, spesso nell’edilizia, sulle pareti esterne vengono isolate strisce di lana minerale con materiali combustibili, dividendo le facciate in sezioni. Questa è una delle buone soluzioni che possono prevenire la propagazione del fuoco sulla facciata. Ma sicuramente costa, dice Blocker.

Incendio “Questa è una sala speciale” nel centro commerciale Maryvilska 44.

Riferendosi all’incendio di domenica nella sala Mariviłska 44, l’esperto richiama l’attenzione su un altro aspetto importante per spiegare le cause e l’andamento dell’incendio.

– Questa è una sala speciale. All’interno, in un ampio spazio, si trovavano principalmente tessuti e altri oggetti di plastica, la maggior parte dei quali erano appesi su grucce o altrimenti esposti, o sistemati in imballaggi di cartone. Ciò significa sicuramente che il fuoco può facilmente propagarsi attraverso di essi, spiega.

Il nostro interlocutore non ha dubbi che in questi casi la disposizione e la tipologia del materiale rivestono grande importanza.

“I materiali combustibili bruciano più rapidamente quando sono appesi o impilati uno sopra l’altro e hanno libero accesso all’aria”, osserva.

Ciò è meglio illustrato accendendo un fuoco.

– Tagliamo i pezzi di legno e li disponiamo in modo tale che ci sia molta aria tra loro e che i pezzi sopra siano interessati dalla fiamma. Di norma, un tale sistema si accende immediatamente e si brucia molto rapidamente. Naturalmente le considerazioni al riguardo sono supposizioni, perché tutto verrà svelato attraverso le indagini – aggiunge il pompiere.

