Italia. Terremoto al Sud. Richiesta urgente da parte delle autorità

Non ci sono state vittime per lo shock. Tuttavia, sono stati segnalati danni. Si è fatto sentire anche a Napoli e nella vicina isola di Procida. Con l’intensificarsi dell’attività sismica dallo scorso anno, le persone vivono nella paura, sfociando nel panico in molti luoghi. Sono in corso piani per evacuazioni di massa da queste aree.