Square Enix sta rallentando. I dipendenti perdono il lavoro e i progetti sono messi a rischio

Nell’ambito della ristrutturazione in corso, Square Enix ha confermato i piani di licenziamento negli Stati Uniti e in Europa.

Il presidente dell’azienda, Takashi Kiryu, ha informato i dipendenti che i licenziamenti riguarderanno l’editoria, l’IT e… Collettivo Square Enix (Focalizzato sulla creazione di giochi indie). E i giochi indie in fase di sviluppo sono a rischio, se non addirittura cancellati del tutto.

Altro testo sotto il video

I licenziamenti fanno parte del nuovo piano aziendale a medio termine della società per rendere i giochi AAA multipiattaforma in futuro. Questo piano, che l’editore ha soprannominato “Square Enix Reboots and Awakens”, delinea una strategia per i prossimi tre anni che dovrebbe portare a una “crescita a lungo termine”.

Uno dei quattro pilastri di questo piano è diventare un mercato multipiattaforma. Quindi possiamo aspettarci che non solo i nuovi giochi, ma anche quelli vecchi… n.p. Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 7 Rebirth Edition – Apparirà su PC, console Microsoft e Nintendo.

I dettagli sull’entità dei licenziamenti non sono stati rivelati, ma questi cambiamenti rappresentano un altro passo verso la trasformazione dell’azienda Affrontare le nuove sfide del mercato. I dipendenti e i fan dell’azienda attendono con impazienza maggiori informazioni sul futuro di Square Enix.