Cambiamento nella composizione dei giocatori di pallavolo polacchi

C’è stato un cambio nella squadra di Stefano Lavarini. Come abbiamo potuto scoprire in via non ufficiale, Olivia Rozanski è stata esclusa dalla rosa per la prima settimana della UEFA Nations League.

Martedì i giocatori di pallavolo polacchi inizieranno a gareggiare nella Nations League di quest’anno. Nella prima partita la squadra di mister Stefano Lavarini affronterà la Nazionale italiana, con la quale ha giocato due volte nel 2023. Ogni volta sono usciti vittoriosi i biancorossi.

La Federazione Polacca di Pallavolo ha, ovviamente, annunciato la nostra formazione per la prima settimana della UEFA Nations League. Dopo una pausa di diversi anni, sono tornate nella squadra Marlena Kowalewska e Natalia Mdrzek. L’occasione ha avuto anche Giulietta Piasecka, che ha debuttato nei maggiori eventi internazionali. L’elenco completo dei nominati è reperibile qui.

Come abbiamo potuto apprendere in via ufficiosa, nella nazionale polacca c’è stato un cambiamento nella posizione di accoglienza. Ad Antalya, in Turchia, non vedremo in azione la principale pallavolista di Lavarini, Olivia Rozanski.

La 26enne è stata sostituita da Polina Damaski, che, come Piasecka, farà la sua prima apparizione in UEFA Nations League.

Nella prima settimana di questo evento giocheremo contro: gli italiani (14 maggio), i francesi (17 maggio), gli olandesi (18 maggio) e i giapponesi (19 maggio).

