Il passo decisivo di Macron sono i combattenti e una “brigata francese” per l’Ucraina [RELACJA NA ŻYWO]

La guerra in Ucraina continua. Venerdì è l’835° giorno dell’invasione russa. L’Ucraina può contare su aerei più moderni. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato giovedì che donerà l’aereo Mirage 2000-5 all’Ucraina. La Francia addestrerà anche i piloti ucraini per utilizzarli. ma questo non è tutto. Macron ha anche annunciato la creazione di una “brigata francese” in Ucraina. Ma non invierà lì truppe francesi. Intende addestrare ed equipaggiare 4.500.000 soldati ucraini. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.