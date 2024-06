Questo gioco sparatutto contro gli zombie della Seconda Guerra Mondiale non sarà esclusivo del PC. Project Z: Beyond Order si preannuncia molto sanguinoso

Messaggio

Giochi

6 giugno 2024, alle 21:39

autore: Zuzana Domiradzka

Un nuovo trailer dello sparatutto Project Z: Beyond Order rivela che il titolo sarà rilasciato su console. Una produzione incentrata sulla lotta contro gli zombie ci porterà in una versione alternativa della Seconda Guerra Mondiale.





















Lo studio indipendente tedesco 314 Arts ha pubblicato un nuovo trailer per la loro prossima produzione intitolata Project Z: Beyond Order come parte del Guerrilla Collective 2024. La clip rivela che Questo sparatutto cooperativo sarà disponibile non solo su PC, ma anche su console PS5 e Xbox Series X/S.





Nell’articolo (sotto) lo vediamo Progetto Z: oltre il sistema Sarà un gioco molto sanguinoso e dinamico in cui i nostri principali nemici saranno gli zombie. Il titolo ci porterà su un’isola controllata dai nazisti, che usano i non morti come armi in questa storia alternativa della Seconda Guerra Mondiale. E nascondono alcuni oscuri segreti.





Progetto Z: oltre il sistema Sarà una produzione che combina elementi di sparatutto e sopravvivenza. Oltre a combattere gli zombie, dovremo esplorare la zona per ottenere bottini preziosi e i piani necessari, ad esempio, per creare nuove armi o espandere un nascondiglio sicuro. Una meccanica importante è la modifica del tuo arsenale: puoi adattare le armi da combattimento e da fuoco alle tue esigenze nell’officina.

sebbene Progetto Z: oltre il sistema Si concentra sul gioco cooperativo e potrai anche giocare da solo. Tuttavia, la cooperazione con altri giocatori è un elemento importante del titolo, perché i membri del team possono completare le rispettive abilità grazie al sistema di classi implementato.

Non conosciamo la data esatta di uscita Progetto Z: oltre il sistemaAnche se gli sviluppatori sperano di rilasciare il gioco alla fine di quest’anno.