Il rivale di Iga Świątek ha fatto scalpore in Polonia. Bel gesto. “Rispettiamo”

Abbiamo incontrato i finalisti Roland Garosa . Ti guarirò Giovedì (6 giugno) ha affrontato la futura seconda classificata della classifica WTA: Coco Gauff 6:2, 6:4 . Dopo la partita tra il nostro connazionale e l’americano, si è svolta un’altra partita. Rossi è comparso in tribunale Mira Andregioa , il che è fantastico essere presenti in questa fase della competizione. Il 17enne si è scontrato con la rappresentativa italiana Gelsomino Paolini Che può contare sul sostegno dei suoi cittadini perché è di origini polacche. L’atleta ha sconfitto il giovane talento 6:3, 6:1.

Paolini non solo impressiona in campo, ma parla bene anche le lingue straniere. Dopo l’ultima partita con Elena Rybakina, la giocatrice ha parlato in conferenza stampa in inglese, italiano e… polacco.