Ricordi gli aerei esplosivi apparsi dal nulla in GTA San Andreas? Infine, il creatore ha spiegato pienamente questo strano errore

Messaggio

Giochi

3 aprile 2024, 18:12

autore: Zuzana Domiradzka

I disastri aerei in GTA: San Andreas includono: Come risultato di un errore. Lo sviluppatore ha spiegato in dettaglio perché gli aerei del gioco spesso volano contro gli edifici.





















Fonte immagine: Rockstar Games IO

Nei giochi Grand Theft Auto è facile trovare segreti misteriosi che attireranno l'interesse dei fan. Sicuramente i più grandi fan della serie Rockstar si sono imbattuti in teorie create dai giocatori, come un disegno del Monte Chiliad nei “Five” o il leggendario Bigfoot.





Un bug comune che i fan hanno sottolineato con le proprie teorie è stato quello di Grand Theft Auto: San Andreas. Sta per farlo Gli aerei volano sopra la testa del personaggio principale e si schiantano casualmente contro gli edifici. L'errore era molto comune, e allo stesso tempo fastidioso, perché i detriti della macchina in fiamme potevano cadere e rompere la nostra macchina o addirittura portare alla morte del protagonista. La questione degli aerei controllati da “piloti suicidi” è ormai stata pienamente chiarita.

Perché gli aerei si schiantano in GTA: SA?

Obbe Vermeij, uno dei creatori SUoltre a GTA III, IV e Vice City, Evoluto ieri Nella posizione X Il problema di questi incidenti aerei, Era responsabile della programmazione dell'aereo in questione.

Il codice utilizzato per generare voli casuali scansionava una determinata area davanti all’aereo, ma il processo era così lento e impreciso che a volte non riusciva a rilevare oggetti “sottili”. È successo Alcuni modelli di oggetti non hanno avuto abbastanza tempo per essere caricati, quindi il codice non ha letto le collisioni con essi Dopo che l'aereo appare sulla mappa. Inoltre, le macchine perdevano immediatamente quota perché la loro velocità iniziale non forniva una portanza sufficiente.

Tutti i fattori di cui sopra possono, ad esempio, far sì che l'aereo si schianti contro un edificio alto e cada vicino al giocatore. Tuttavia, come ha notato un altro creatore e modello di giochi pseudonimo Silenzioso, Il problema di rilevare le collisioni dei modelli sul suo percorso era un vero e proprio bug nel gioco:

Disastri aerei si sono verificati anche a seguito di collisioni erroneamente rilevate quando gli aerei “tornavano in vita”. Ciò ha provocato un falso positivo, suggerendo all’aereo che la strada da percorrere era libera, ma in realtà non era così.

Obbe Vermeij lo ha riconosciuto durante la creazione San Andrés Si rese conto che gli aerei potevano schiantarsi. Di conseguenza, ha considerato di rimuovere completamente Random Journeys dal gioco, ma alla fine lo ha abbandonato. Il mistero dell'incidente aereo è stato ufficialmente risolto.





Lo stesso bug nell'edizione finale

È interessante notare che molti errori derivano dall'errore originale San Andrés È stato portato nella raccolta Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition rilasciata nel 2021. Ricominciare da capo SUPuoi anche incontrare aerei che si schiantano in modo casuale.





Tuttavia, Obbe Vermeij non è più coinvolto nella creazione di questa nuova vecchia trilogia. Quando un fan gli ha chiesto perché avrebbe lasciato Rockstar, con il quale lo sviluppatore non sembra avere un ottimo rapporto dopo le sue recenti azioni, ha utilizzato il codice originale nel rilascio. ultimoVermeij rispose:

Questo è stato un po' deludente. […] Quando lavori per un'azienda, ne sei il proprietario [prawa – dop. red.] A ciò che crei. Ecco come funziona. READ I veterani di Naughty Dog e id Software stanno avviando uno studio. I creatori rivelano i dettagli del nuovo gioco

Forse a Rockstar sono piaciuti così tanto i bug relativi agli incidenti aerei che li trasferiranno anche nel prossimo GTA 6 (a proposito, in GTA 5 anche gli aerei si schiantano). Si stavano schiantando). In caso contrario, probabilmente scopriremo altri segreti e motivi misteriosi nella nuova parte della serie gangster.