Il canale Telegram ha riferito della morte sospetta di una guardia di sicurezza bielorussa Kremlevskaja TabakerkaIl che si riferiva a due fonti vicine ad Alexander Lukashenko. Secondo le informazioni ottenute, è possibile che la guardia di sicurezza sia stata avvelenata durante la sua visita in Russia, avvenuta nel gennaio 2024.

“Rovina³ L'ufficiale della sicurezza Alexander Lukashenko, al quale sono stati scoperti metalli pesanti nel suo corpo durante la visita del leader bielorusso a San Pietroburgo all'inizio dell'anno. questi Informazione “Due fonti vicine a Lukashenko ci hanno confermato quanto affermato in un messaggio pubblicato su Telegram.” Alla fine di gennaio 2024, Alexander Lukashenko ha partecipato alla celebrazione dell'80° anniversario dell'assedio di Leningrado a San Pietroburgo. Lì ha incontrato, tra gli altri, il presidente russo Vladimir Putin.

Nel corpo della guardia del corpo è stato scoperto un elemento altamente tossico

Durante la visita, una delle guardie del corpo di Lukashenko si è sentita male. Quindi è stato riportato urgentemente a Minsk. Lì, secondo fonti citate da Kremlevskaya Tabakerka, gli è stato diagnosticato un avvelenamento da tallio, un elemento altamente tossico utilizzato principalmente nell'industria pesante. I sali di tallio tossici sotto forma di polvere si dissolvono facilmente in acqua e non hanno odore o sapore. Anche i fumi stessi possono essere mortali. Per quanto riguarda la morte della guardia di sicurezza, le autorità bielorusse restano in silenzio e si astengono da dichiarazioni ufficiali. Non si sa nemmeno come abbia reagito a queste informazioni Alexander £ukaszenka.