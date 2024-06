Un punto chiave sulla mappa della guerra. Lì l’Ucraina può porre fine alla questione a suo favore

Se l’Ucraina batterà la Russia ovunque, sarà in Crimea. Questo è ciò che dicono gli esperti della difesa. All’inizio dell’anno il presidente Volodymyr Zelenskyj aveva chiarito che la lotta per la Crimea e il Mar Nero avrebbe avuto un ruolo importante nei prossimi mesi. Il successo dell’Ucraina in Crimea sarebbe un duro colpo per Putin.

— Sconfiggere la Russia in Crimea non sarebbe solo una sconfitta, ma anche un insulto – afferma Olga Khvistonova del Programma Eurasia presso l’Istituto di ricerca sulla politica estera.

Nel febbraio 2014, forze russe non identificate, soprannominate i “piccoli uomini verdi”, hanno preso d’assalto la Crimea, sequestrando edifici chiave e issando bandiere russe sopra di essi. Entro la fine di marzo dello stesso anno, l’Assemblea federale russa ratificò ufficialmente l’annessione della penisola. La guerra nel Donbass iniziò solo un mese dopo. Da allora, gli ucraini hanno chiamato la penisola “Crimea occupata” e Zelenskyj ha costantemente ripetuto che qualsiasi accordo di pace deve portare al suo ritorno all’Ucraina.

Nelle ultime settimane, l’Ucraina ha lanciato una serie di attacchi riusciti contro la regione, distruggendo diversi sistemi di difesa aerea russi e attaccando l’aeroporto Belbek vicino a Sebastopoli. Come ha detto a Business Insider Elena Bekhtova, ricercatrice sulla democrazia presso il Centro per l’analisi delle politiche europee, gli attacchi ucraini sulla penisola “sono efficaci grazie alla preparazione globale e al lavoro sistematico, alle migliori capacità delle forze di difesa e all’intelligence aerea e satellitare fornita all’Ucraina. .” Dagli alleati della NATO. Nel frattempo, l’Ucraina, che ha perso la sua marina convenzionale durante l’annessione della Crimea, ha avuto molto successo nell’attaccare la flotta russa con droni navali. Gli attacchi hanno permesso all’Ucraina di riprendere le spedizioni di grano attraverso il Mar Nero, che è cruciale per la sua economia, e hanno costretto la flotta russa del Mar Nero a ritirare alcune operazioni dalla sua base a Sebastopoli in Crimea. L’Ucraina afferma addirittura di aver affondato l’ammiraglia della flotta del Mar Nero, la Mosca.

La Crimea è “la chiave per l’accesso e le operazioni della Russia nel Mar Nero”, ha affermato Maria Snejuaga, ricercatrice presso il Programma Europa, Russia ed Eurasia del Centro per gli studi strategici e internazionali. — La Crimea le consente di impadronirsi del resto del Mar Nero. Pertanto, per l’Ucraina è fondamentale scoraggiare le posizioni navali russe in CrimeaHa continuato. Beketova ha aggiunto che gli attacchi alla penisola e alla flotta del Mar Nero miravano quindi a privare “i russi dell’opportunità di utilizzare la penisola per lanciare attacchi contro l’Ucraina continentale”, nonché a interrompere il sostegno alle forze russe nei territori occupati del sud. Ucraina.

Uno dei simboli più odiati dell’occupazione illegale della Russia è il ponte di Crimea, lungo 18 chilometri, che collega la Russia continentale alla costa orientale della Crimea. Per Putin, il ponte è uno dei suoi più grandi successi, poiché simboleggia quello che vede come il “ritorno” della Crimea alla Russia. La sua distruzione rappresenterebbe quindi una vittoria strategica e simbolica per l’Ucraina e un duro colpo per Putin. Dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala, l’Ucraina ha colpito due volte il ponte, ma finora non è riuscita a distruggerlo.

All’inizio dell’anno, hanno riferito al Guardian funzionari della direzione principale dell’intelligence ucraina L’Ucraina attaccherà il ponte per la terza volta entro la fine dell’anno. Hanno detto che la sua distruzione era “inevitabile”. Ci sono già segnali che la Russia teme che l’Ucraina lanci un altro attacco al ponte. Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato la scorsa settimana che la Russia aveva installato otto scudi sul lato meridionale del ponte per ridurre “gli angoli di approccio per i veicoli da combattimento senza pilota ucraini”.

Anche la Russia ha iniziato a prendere provvedimenti per ridurre la dipendenza dal ponte di Kerch. Il Ministero della Difesa ha dichiarato in un aggiornamento di marzo che Putin ha annunciato la costruzione di una linea ferroviaria da Rostov sul Don, nel sud della Russia, alla penisola di Crimea. Putin ha detto che la linea si estenderà fino a Sebastopoli e “fornirà un’alternativa” al ponte Kerch, ha scritto il ministero. Alcuni in Ucraina lo hanno interpretato come un segno che Putin è consapevole della minaccia che il ponte deve affrontare da parte dell’Ucraina. — La ferrovia lungo il corridoio terrestre è la conferma da parte degli occupanti russi che il ponte di Crimea è destinato a fallire – Ha detto all’Economist Dmitry Pletinchuk, portavoce del comando militare meridionale ucraino. La Crimea occupa un posto speciale nel cuore dei russi

L’imperatrice russa Caterina la Grande annesse la Crimea nel 1783 e da allora la regione ha avuto un’importanza militare e simbolica per la Russia. Occupa un posto speciale nella memoria collettiva della nazione in epoca sovietica, quando divenne un popolare luogo di vacanza per i lavoratori grazie al suo clima caldo. Nel 2022, potenti esplosioni alla base aerea di Saki, alle spalle dell’Ucraina, hanno avvicinato la guerra ai russi in vacanza che hanno filmato l’attacco dalla spiaggia.

Alexei Volkov, capo dell’Unione nazionale dell’industria alberghiera, ha dichiarato l’anno scorso alla Reuters che il numero di turisti in Crimea sarebbe diminuito del 20-30%. Fino a 6-6,5 milioni di persone.

Attaccando la penisola, in particolare i sistemi di difesa aerea terrestri russi, ha detto a BI Frederik Mertens, analista strategico del Centro per gli studi strategici dell’Aia. L’Ucraina sta aprendo la strada a futuri attacchi aerei dopo l’arrivo dei caccia F-16.

– La Crimea è sensibile. Secondo lui i russi hanno uno spazio di manovra relativamente limitato nella penisola. — Putin ha molto da perdere politicamente e militarmente. Quindi, se un numero limitato di combattenti dovrà avere un impatto reale, sarà qui e sul Mar Nero, che diventerà pienamente disponibile una volta che i sistemi di difesa della Crimea saranno affrontati. – ha aggiunto.

La Russia ha spostato il suo sistema di difesa aerea S-500 più avanzato nella penisola, probabilmente proteggendo l’area dagli aerei, secondo il capo dell’intelligence ucraina Kirilo Budanov. “La Russia non può permettersi di perdere la Crimea”, ha detto Snegovaya. Ciò offre all’Ucraina l’opportunità di utilizzare la minaccia allo status della Crimea come merce di scambio nei futuri negoziati, ha aggiunto. Lo ha detto Beketova Se l’Ucraina riprendesse il controllo del Mar Nero e rivendicasse la penisola, o semplicemente esercitasse una pressione sufficiente su quelle aree per minacciare Putin, “significherebbe la fine della guerra”.

