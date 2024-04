La protesta degli agricoltori il 4 aprile. Una forma diversa rispetto a prima

grande ResistenzaÈ successo il 20 marzo in tutta la Polonia. Gli agricoltori hanno annunciato la continuazione della campagna. Affermano che le loro richieste non sono state ancora soddisfatte. Ma questa volta non c’è alcuna intenzione di bloccare le strade. Si presentano negli uffici dei politici. Per quanto possibile, prova a salire sui trattori.

“Come coordinatori della protesta di base, vi informiamo che stiamo conducendo una protesta programmata. Per i prossimi 30 giorni Azione di protesta a livello nazionale”, ha detto il coordinatore della protesta Damian Muravec citato da AgroFakt.

La protesta degli agricoltori il 4 aprile. Compaiono davanti agli uffici dei politici

In un post sui social media, l'agricoltrice Carol Grabowski del Movimento dei Giovani Agricoltori ha affermato che gli agricoltori sono “costretti a dare un cartellino giallo ai nostri parlamentari”. – Ogni agricoltore porta con sé questo cartellino giallo Rivestimenti su porte e finestre dell'Ufficio del Parlamento, dove va a protestare. Questi cartellini gialli copriranno ogni finestra e porta del parlamentare quando finalmente dovrà mettersi al lavoro, ha detto.

I manifestanti stanno – come dichiarano – preparando “sorprese” per i politici, tra cui: Prodotti agricoli o fertilizzanti che vogliono portare nei loro uffici.

Voivodato della Grande Polonia. Diagramma delle resistenze

Nella maggior parte dei casi, non è chiaro quali uffici visiteranno gli agricoltori. Tuttavia, ci sono delle eccezioni Grande Polonia nella provincia. In questo caso gli organizzatori lo hanno già fornito Una mappa e un elenco degli uffici parlamentari, dove si svolgeranno le manifestazioni. Poiché alcuni di essi si trovano nei centri urbani, si prevedono disagi al traffico.

Sono previste proteste Dalle 10:00 alle 14:00. Dovrebbero apparire molti agricoltori: Konin, Poznań e Pila.

Protestano gli agricoltori a Lodu

Durante l'evento è uscito anche un annuncio dettagliato su ciò che accadrà il 4 aprile Carico. Sembra che ci sarà una lotta tra 10 – 17. Nell'ambito dell'assemblea, i partecipanti alla protesta scenderanno in piazza Alexandrovska e Limanovskiko Nella zona che va dal confine della città fino ad Aleja Wokniarci, poi girare alla rotonda di Corfandego.

– La polizia invita gli automobilisti a pianificare il percorso tenendo conto delle possibili difficoltà del traffico in questa zona, tenendo conto della sicurezza nelle strade di Łódź – ha detto il giovane guardiamarina. Jadwika Sis appartiene alla polizia di Lodu.

