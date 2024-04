Wisła è la prima finalista del campionato polacco. Il punteggio è iniziato rapidamente

Nella stagione attuale, il Wisła Kraków aveva un obiettivo chiaro fin dall'inizio: vincere un ritorno nel PKO BP Ekstraklasa, e finora sembra ancora che possa portare a termine questo compito. Ma allo stesso tempo, la “White Star” sta ottenendo risultati su un altro fronte: nella Coppa di Polonia, dove ha raggiunto le semifinali come unica squadra di punta del campionato.

A questo punto, i loro rivali erano Piast Gliwice, una squadra la cui stagione di campionato – a differenza della stagione di coppa – potrebbe essere descritta nella migliore delle ipotesi come nella media. Il 3 aprile, alle 17.30, è iniziato un confronto molto importante tra le due squadre – ed è iniziato alla grande…

Cracovia è già in vantaggio… dal primo minuto. La partita è iniziata con un breve calcio d'angolo, dopo di che Kasper Duda ha crossato la palla in area di rigore. Dawid Szot ha indirizzato la palla vicino alla porta, poi anche Simon Sobczak ha indirizzato la palla direttamente in rete.