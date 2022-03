La NASA rilascia la prima immagine nitida dal telescopio James Webb. Lo strumento è quasi pronto per essere eseguito

Guarda il video

Da dove veniamo? Siamo soli? Il web è alla ricerca di risposte

Costruire e lanciare veicoli spaziali telescopio James Webb è stato il compito più grande e più difficile Nasa Per più di 30 anni, quando il telescopio Hubble ha volato nello spazio. Webb è il più potente osservatorio extraterrestre mai creato e ti permetterà di guardare nello spazio (e quindi anche nel “passato”) più di altri dispositivi.

La NASA pubblica la prima immagine web completata

diIl mese successivo, il dispositivo è stato spostato e messo in orbita bersaglio. 9 gennaio di quest’anno la NASA ha informato Completa il complesso processo di smantellamento dell’OsservatorioNei primi giorni di febbraio Finalmente l’Osservatorio era operativo.

Attualmente È stato elogiato dalla NASA Un’altra, questa volta più importante, una pietra miliare in vista delle prime note pratiche. Gli scienziati hanno completato la fase successiva del lavoro l’11 marzo, culminata nella prima immagine nitida del telescopio James Webb.

Fonte: NASA/STScI

L’immagine che puoi vedere sopra mostra la stella 2MASS J17554042 + 6551277 e non è stata fatta per gli appassionati di astronomia per festeggiare i loro occhi. Come spiega la NASA, l’immagine è stata utilizzata dai ricercatori per valutare se un processo che l’agenzia ha chiamato “micro staging” ha avuto successo.

Questa è la quinta delle sette fasi del lavoro che comprende, in breve, il perfetto allineamento dei piani di tutti i diciotto esagoni che compongono lo specchio principale. Devono essere impostati con una precisione di pochi nanometri in modo tale che – dopo la riflessione dallo specchio secondario – il sensore fotosensibile riceva un’unica immagine ad alta luminosità e non 18 immagini separate della stella stessa. A tale scopo, gli ingegneri della NASA utilizzano 126 attuatori telecomandati indipendenti situati dietro i settori degli specchi.

Questo processo è stato spiegato, tra l’altro, prima nel video qui sotto:

È anche meglio del previsto

Per noi, l’immagine dimostra che il James Webb Telescope è davvero in grado di catturare immagini nitide di oggetti nel cielo e presto la NASA sarà in grado di visualizzare incredibili immagini del cielo profondo scattate con questo dispositivo. I primi fotogrammi di Webb pubblicati nelle ultime settimane mostravano diverse o una dozzina di immagini ripetute dello stesso oggetto, perché le singole parti dello specchio non erano ancora state posizionate correttamente.

Tuttavia, i ricercatori sono sorpresi dalla sensibilità del telescopio. Hanno notato che quando hanno scattato la foto sopra, si sono concentrati sull’impostazione dell’esposizione per una stella molto luminosa al centro dell’inquadratura. Non si aspettavano che avrebbero anche dato la caccia a dozzine di altre stelle e galassie meno visibili sullo sfondo. Come confermato dalla NASA, il team Webb prevede che l’ottica del telescopio non solo soddisferà, ma probabilmente supererà, gli obiettivi scientifici per i quali è stato creato.

Telescopio James Webb. Le prime osservazioni pratiche sono già a maggio

Gli ingegneri della NASA ora hanno due fasi finali del lavoro per apportare le regolazioni finali prima che il telescopio sia pronto per iniziare la ricerca. Si prevede che il James Webb Space Telescope sarà in grado di effettuare le sue prime osservazioni operative al più presto a maggio.

L’intero progetto costoso Agenzie spaziali statunitensi (NASA), europea (Agenzia spaziale europea) e canadese (Agenzia spaziale canadese) – circa 9,7 miliardi di dollari USA e lavoro Permanente, banale, due decenni. Gli scienziati si aspettano che il telescopio Webb sarà in grado di condurre ricerche per almeno i prossimi 10 anni (Inizialmente questa volta era stimata in 5 anni).

Webb dovrebbe farti rispondere:a. Alle questioni relative alla formazione e all’evoluzione dell’universo, alla formazione delle galassie, all’osservazione delle prime stelle formatesi dopo il Big Bang e allo studio più dettagliato del processo di formazione dei sistemi planetari, compreso il solare sistema. Squadre di astronomi e astrofisici in tutto il mondo hanno atteso per anni per iniziare la ricerca utilizzando le osservazioni del telescopio James Webb.

