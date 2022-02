Siamo spiacenti ragazzi, ma non c’è una data di uscita per Digimon Survive

Digimon Con è iniziato con una speciale sessione di domande e risposte Sopravvivenza ai Digimon un gruppo. Sfortunatamente, è iniziato con le scuse ai fan per non essere stati in grado di fornire nuove informazioni.

In breve, non c’è ancora una data di uscita, ma il produttore Kazumasa Habu e il team sperano che i fan aspettino ancora un po’.

Bandai ha continuato spiegando come il gioco sia attualmente sviluppato da un nuovo team e, sebbene i cambiamenti abbiano causato molta incertezza, gli sforzi del nuovo team di sviluppo sembrano aver riportato il gioco sulla strada giusta e il rilascio è sempre più vicino.

Ecco il testo completo (via Gematsu):

“In risposta alla nostra richiesta di informazioni, abbiamo ricevuto una serie di domande sullo stato di sviluppo di Sopravvivenza ai Digimon. Siamo così dispiaciuti di averti fatto aspettare anche se non vedevi l’ora. Ci scusiamo ancora per non aver fornito nuove informazioni e/o avervi fatto aspettare. Ci scusiamo sinceramente per il ritardo.

“Come ti abbiamo già informato, una volta che il rilascio è stato ritardato a causa di un cambiamento nel team di sviluppo, e che ora stiamo sviluppando il gioco con un nuovo team di sviluppo. Il cambio di team ha portato a molte rielaborazioni sul gioco, che ha comportato ritardi, questo ha causato molte incertezze che ci hanno impedito di farlo Tuttavia, grazie agli sforzi del nuovo team di sviluppo, ora siamo in grado di tornare sulla strada giusta, avvicinandoci sempre di più al completamento del gioco .

“Per quanto riguarda le informazioni sulla data di rilascio, ci si aspetta un po’ più di tempo perché le stiamo ancora modificando internamente. Ancora una volta, ci scusiamo sinceramente per il ritardo. Ma ti saremmo grati se potessi aspettare ancora un po’”.

In una nota più positiva, è stato mostrato un nuovo trailer del gioco (lo aggiungeremo presto a questo post). È possibile visualizzare un file Digimon Con Livestream qui su Nintendo Life.