Apple iPhone 15 – La serie di smartphone è diminuita di quasi il 24% in sei mesi. Le attrezzature dell'azienda non rappresentano più un investimento da anni

Gli smartphone Apple vengono spesso scelti non solo per le preferenze personali, ma anche per il fatto che i dispositivi mantengono il loro prezzo per lungo tempo. Quindi, quando verrà rilasciata la prossima generazione, l'utente potrà apportare la modifica a basso costo, o almeno così è stato finora. Nonostante gli impressionanti risultati di vendita, si è scoperto che i prezzi per l'attuale serie (15) erano diminuiti di circa il 24% solo sei mesi dopo la première. L’opinione prevalente necessita di un piccolo aggiornamento.

L'ultima serie di smartphone iPhone 15 di Apple è con noi ormai da sei mesi. Le sue vendite nel 2023 hanno raggiunto livelli record, grazie ai quali i dispositivi sono stati inclusi nella classifica dei dieci smartphone più venduti sul mercato. Tuttavia, in breve tempo, i loro prezzi diminuirono notevolmente.

Certo, il fatto che gli smartphone siano diventati più economici pochi mesi dopo il loro debutto non è particolarmente innovativo, ma nel caso dei dispositivi Apple la situazione è solitamente un po' diversa. Come abbiamo accennato nell'introduzione: gli acquirenti possono contare su un calo di prezzo molto basso, anche dopo un lungo periodo, quindi gli smartphone possono essere trattati come un piccolo investimento. L'attuale serie Apple iPhone 15 ha debuttato nel settembre 2023 e il modello più economico costa 4.699 PLN. Ora possiamo acquistarlo facilmente per 3.578 PLN, che rappresenta un calo di prezzo di circa il 24%. La versione “Plus” inizialmente veniva offerta per 5299 PLN, oggi costa 4248 PLN. Cambiamenti simili hanno interessato anche i modelli più costosi di iPhone 15 Pro e Pro Max di Apple, dove gli sconti raggiungono in media il 19%. Certamente questo sviluppo degli eventi non era previsto dagli utenti.

AppleiPhone 15 (128 GB) Apple iPhone 15 Plus (128GB) Apple iPhone 15 Pro (128GB) Apple iPhone 15 Pro Max (256GB) Prezzo della prima offerta (settembre 2023) 4.699 zloty polacchi 5.299 zloty polacchi 5999 zloty polacco 7.199 zloty polacchi Prezzo attuale (marzo 2024) 3.578 zloty polacchi 4.248 zloty polacchi 4.832 zloty polacchi 5.841 zloty polacchi sconto 23,85% 19,83% 19,45% 18,86%

Vale anche la pena dare un'occhiata alla serie Apple iPhone 14 che è sul mercato da settembre 2022. In questo caso la versione base è stata venduta il giorno del rilascio per 5.199 PLN, mentre attualmente possiamo acquistarla per 2.899 PLN. , cioè più del 44% più economico. Anche i modelli successivi hanno ricevuto sconti molto significativi: la versione Plus è scesa da 5899 PLN a 3646 PLN e la variante Pro da 6499 PLN a 4639 PLN. Il primo articolo viene quindi proposto a circa il 40% in meno, mentre il secondo gode di uno sconto di circa il 30%. La versione più ricca dell'Apple iPhone 14 Pro Max è iniziata con lo stesso importo della generazione attuale e ora i suoi prezzi in molti negozi partono da 5.299 PLN. Solo la situazione degli smartphone Samsung pieghevoli di un periodo simile è peggiore, dopotutto i prezzi per la serie Samsung Galaxy Z Flip4 sono partiti nell'agosto 2022 da 5149 PLN, e ora possiamo acquistare la versione da 8/128 GB per 2465 PLN, che è più della metà del prezzo..

AppleiPhone 14 (128GB) Apple iPhone 14 Plus (128 GB) Apple iPhone 14 Pro (128GB) Apple iPhone 14 Pro Max (128GB) Prezzo della prima offerta (settembre 2022) 5.199 zloty polacchi 5.899 PLN 6.499 zloty polacchi 7.199 zloty polacchi Prezzo attuale (marzo 2024) 2.899 zloty polacchi 3.646 zloty polacchi 4.639 zloty polacchi 5.299 zloty polacchi sconto 44,23% 38,19% 28,61% 26,39%

Fonte: Senio