Cree Carroll ha 7 anni, ma è già membro del Mensa!

Mensa è l'associazione ombrello più antica e più grande Persone con un QI elevato. Il gruppo conta attualmente più di 140.000 membri in 100 paesi in tutto il mondo. È un'organizzazione senza scopo di lucro aperta a persone con QI compreso nel 2% più ricco della popolazione.

L'ultimo membro del Mensa ha solo 7 anni. Un ragazzo che vive negli Stati Uniti è appassionato di diverse materie scientifiche e tiene lezioni di scienze online.

Per diventare membro del Mensa, devi sostenere uno speciale test di intelligenza e ottenere un punteggio che ti collochi nel 2% della popolazione con il QI più alto. Cree Carroll vanta un punteggio elevato nel test Mensa. Il QI del ragazzo è superiore a 130. Un QI superiore a 110 è definito come un'intelligenza superiore alla media. Ufficialmente, la persona con il QI più alto è la scrittrice Marilyn von Savant, che ha ottenuto un punteggio di 228. Anche in questo caso viene spesso citato William James Sidis, il cui QI è stimato intorno a 250-300, ma queste sono solo supposizioni e non esistono dati ufficiali a riguardo.





Un ragazzo dagli Stati Uniti è entrato nel Mensa. Ha condiviso la notizia sul suo canale social.

Le eccezionali capacità del ragazzo furono notate non solo da sua madre, ma anche dai suoi insegnanti Hanno incoraggiato il bambino a mettersi alla prova in un test di intelligenza.

L'ottenimento di un punteggio elevato in tale test – oltre alla dichiarazione di interesse ad aderire all'organizzazione e al pagamento di una quota specifica – è l'unico requisito per diventare membro del Mensa. I test variano da sito a sito nei diversi paesi e vengono modificati di volta in voltaPer affrontare, tra l'altro: cerco di imparare le risposte a memoria.

Cree Carroll è felice di condividere la conoscenza. Una volta alla settimana pubblica brevi tutorial sul suo canale TikTok “Cree TV”., dove condivide con gli spettatori le sue conoscenze, ad esempio sui quark, sul DNA e su molte altre questioni del mondo della scienza. La descrizione del canale del ragazzo afferma che aiuta “gli altri a capire cosa significa percepire il mondo dal punto di vista dell'autismo e della scienza”.

-Quando aveva 3 anni, ha iniziato con lo spazio ed è sempre stato molto interessato. È appassionato principalmente di astrofisicaLa madre del ragazzo ha detto in un'intervista a cbsnews.com che gli è sempre piaciuto saperne di più sui dinosauri.

In un'intervista sul ragazzo che si è unito al Mensa, sua madre ha detto ai giornalisti che vuole che Cree continui a perseguire la sua passione e lo sosterrà in questo.

– Gli auguro di realizzare i suoi sogni e i suoi obiettivi – Lei disse. -So che Cree è molto interessato alla programmazione e alla scienza. Vorrei semplicemente impegnarmi con i suoi interessi, sostenere le sue motivazioni e poi andare avanti per vedere dove ci porta il futuro.

Il caso Mensa identifica tre obiettivi che si adattano a questi presupposti e preoccupazioni. L'organizzazione mira a scoprire e sviluppare l'intelligenza umana a beneficio dell'umanità. Sostenere la ricerca scientifica che determina la natura, il tipo e l’applicazione dell’intelligenza umana; E creando un ambiente intellettuale e sociale appropriato per i suoi membri.









In Polonia, Mensa organizza regolarmente anche sessioni di test. Chiunque sia interessato può testarne le capacità. Le scadenze e i requisiti possono essere trovati su mensa.org.pl. L'associazione afferma: “I risultati del test sono confidenziali e verranno inviati tramite posta raccomandata solo alla persona che esegue il test. Nessuno tranne l'esaminatore conoscerà il tuo QI”.

Secondo il sito web della sezione polacca, Mensa conta attualmente circa 2.200 membri provenienti dalla Polonia.