Novità di Google Wallet. Sarai felice di usarlo durante le tue vacanze

Google Wallet ci sorprende ancora una volta e in modo molto positivo. Una piccola aggiunta potrà migliorare la nostra qualità di vita e facilitare il relax. Sarà particolarmente utile durante le vacanze.

Google Wallet con un’altra nuova funzionalità

Google Wallet è un’applicazione molto utile. Tutti i nuovi prodotti vengono accolti con grande entusiasmo dagli utenti. Ad esso è appena stata aggiunta una funzione molto utile, che tornerà utile soprattutto durante i viaggi di vacanza, ma non solo. Per le persone che soggiornano spesso in hotel, questo può essere prezioso.

Piccolo cambiamento, ma grande comodità

L’aggiunta è piccola, ma pensiamo che sia molto pratica. La nuova funzionalità di Google Wallet si applica alle chiavi dell’hotel. Ciò renderà sicuramente più semplice la vita di molti viaggiatori. Gli utenti potranno salvare le chiavi dell’hotel e utilizzarle sui propri telefoni. Grazie alle chiavi salvate digitalmente, accederai facilmente alla tua camera e ad altri luoghi sicuri come il cancello della spiaggia, la palestra e l’ascensore.

Come aggiungere la chiave dell’hotel al tuo portafoglio?

Per aggiungere la chiave dell’hotel a Google Wallet Devi aprire il sito web, l’app o il messaggio dell’hotel che hai prenotato. Quindi aggiungi utilizzando il pulsante “Aggiungi a Google Wallet”. Nella maggior parte dei casi, dovrai accedere al sito web dell’hotel. Questo pulsante sarà disponibile nella pagina di conferma della prenotazione. In caso di problemi, contattare l’hotel per verificare se sta già utilizzando questa funzionalità.

Google Wallet aggiunge il supporto per le chiavi dell’hotel https://t.co/g3KtUwN6mn di @technacity — 9to5Google (@9to5Google) 25 giugno 2024

Una chiave di Google Wallet funziona allo stesso modo di una tessera della camera. Basta posizionarlo vicino alla maniglia della porta. In alcuni hotel il telefono deve essere sbloccato, in altri si accenderà automaticamente senza che tu debba sbloccare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione Dobbiamo avere il Bluetooth attivoIl telefono deve supportare la tecnologia NFC.

Google Wallet non è altro che la precedente app Google Pay. Grazie ai numerosi aggiornamenti è diventato sempre più sicuro. Viene utilizzato non solo per il pagamento mobile, ma anche per archiviare tutti i tipi di biglietti.

