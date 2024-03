Il ritorno di due fantastici giochi Nintendo! Annuncio ufficiale questo mese?

Due titoli iconici della console Nintendo GameCube possono ora vedere le loro versioni aggiornate su Nintendo Switch. Secondo un insider affidabile, Luigi's Mansion 2 HD e Paper Mario: The Thousand-Year Door dovrebbero essere rivelati il ​​10 marzo di quest'anno.

Luigi's Mansion 2 HD vuole essere una rimasterizzazione del gioco del 2013, originariamente pubblicato su Nintendo 3DS. Il gioco è la continuazione delle avventure di Luigi, che deve affrontare i fantasmi in una villa infestata. Il gioco offre un gameplay interessante in cui utilizziamo l'aspirapolvere per catturare gli avversari fantasma. L'uscita di Luigi's Mansion 2 HD è prevista su Switch nell'estate del 2024, ma l'annuncio ufficiale avverrà il 10 marzo.

Il gioco del 2004 Paper Mario: The Thousand-Year Door è considerato uno dei migliori giochi di ruolo in cui Mario gioca il ruolo principale. Il titolo combina elementi di platform e combattimento a turni. La grafica colorata e affascinante regge bene ancora oggi, ma avrebbe bisogno di un piccolo aggiornamento. Ecco perché un affidabile leaker Nintendo lo ha rivelato Il gioco potrebbe essere annunciato ufficialmente già il 10 marzo.

Secondo l'insider Pyoro, che ha la reputazione di prevedere le nuove uscite Nintendo, dovremmo ricevere maggiori informazioni su entrambi i giochi a marzo. Tuttavia, non è noto se Nintendo terrà una presentazione speciale o rivelerà i giochi in qualche altro modo.

Luigi's Mansion 2 HD e Paper Mario: Il Portale Millenario sono due giochi che molti fan Nintendo stavano sicuramente aspettando. Soprattutto da quando Paper Mario raggiunge cifre da capogiro alle aste. Entrambi i giochi sono considerati classici e hanno molto da offrire ai giocatori vecchi e nuovi. Speriamo che Nintendo confermi queste voci!