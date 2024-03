Stati Uniti d'America. Elezioni presidenziali. Donald Trump vince alla Corte Suprema: è colpa della sentenza del Colorado

Lunedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump può comparire nel ballottaggio delle elezioni primarie del Colorado. La decisione di impedire a Trump di candidarsi in questo Stato è stata presa dalla Corte Suprema del Colorado, che nella sua decisione ha citato il Quattordicesimo Emendamento della Costituzione.

Lo scorso dicembre la Corte Suprema del Colorado ha stabilito che Donald Trump non avrebbe potuto partecipare alle elezioni primarie dello stato. I giudici si sono basati sul Quattordicesimo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, secondo il quale chiunque abbia partecipato al colpo di stato non può candidarsi alle elezioni. I giudici hanno considerato tale l’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump nel gennaio 2021.

Il quattordicesimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti afferma: “Nessuno può essere senatore o rappresentante al Congresso, né elettore di presidente o vicepresidente, né ricoprire alcuna carica, civile o militare, al servizio degli Stati Uniti o di qualsiasi Stato ; che è stato in precedenza membro del Congresso o funzionario degli Stati Uniti o di qualsiasi Stato che abbia prestato giuramento ai sensi della Costituzione degli Stati Uniti, e successivamente si sia impegnato in un'insurrezione o in un'insurrezione contro di essa, o abbia fornito aiuto o sostegno al suo nemici.”