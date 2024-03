Il denaro proveniente da KPO potrebbe non essere speso in tempo. Non resta molto tempo

Navi connesse in economia. Mentre l’UE versa soldi dal KPO, la maggior parte di questi soldi andrà a progetti infrastrutturali, portando inevitabilmente a una domanda che supererà l’offerta nel mercato delle costruzioni. Le imprese di costruzione avranno molti ordini, quindi aumenteranno i prezzi e sceglieranno le offerte più redditizie. Il costo dei materiali da costruzione aumenterà, la domanda di dipendenti aumenterà e gli stipendi dovranno aumentare. Inoltre, tutto deve essere fatto in un periodo di tempo molto breve.

– In brevissimo tempo, perché Entro il 2030 dovremo spendere quasi 400 miliardi di PLN [147 mld euro], che ci arriva dall'Unione Europea, da due fonti. Innanzitutto, saranno circa 60 miliardi di euro provenienti dal KPO e tale importo dovrà essere speso entro la fine del 2026. I finanziamenti si sovrappongono al pertinente bilancio dell’UE per il periodo 2021-2027Investimenti infrastrutturali quali: Ferrovie, strade, energia, investimenti delle amministrazioni locali ecc. – membro del comitato esecutivo dell'Associazione polacca dei datori di lavoro edili, Dr. Damien Goumierczak ha detto.

— Da questa fonte abbiamo circa 30 miliardi di euro da spendere fino al 2032. Spendere tutti i fondi in un periodo di tempo così breve sembra un compito pericoloso, se possibile siamo già nel 2024, eppure quando i fondi arrivano non è possibile utilizzarli immediatamente. È necessario organizzare le gare d'appalto e aggiudicarle, solo dopo potrà iniziare la realizzazione di questi investimenti, ha detto.

— Francia, Italia e Spagna hanno già speso la metà dei fondiHanno ricevuto con KPO e stiamo aspettando i primi trasferimenti. Questo è un buon esempio di dove siamo e di quanto dobbiamo accelerare per implementare gli investimenti KPO. Quindi la richiesta degli imprenditori di Stettino: Predisposizione fast track per la presentazione delle domande e verifica dei progetti ammissibili al finanziamento – dice Hannah Mojciuk, Presidente della Camera di commercio settentrionale di Stettino.

— Gli investimenti KPO dovrebbero essere completati e liquidati entro la fine del 2026. Se parliamo di grandi progetti pubblici o energetici, non abbiamo molto tempo per avviare e realizzare questi investimenti, aggiunge.

La maggior parte degli investimenti di interesse per gli imprenditori riguardano la conversione energetica. Anche il turismo sarà molto importante.

I produttori di materiali da costruzione sanno già che devono concentrarsi su prodotti che interessino il settore delle infrastrutture e non quello dell’edilizia abitativa. Con un sacco di soldi da spendere “rapidamente”, ci sarà sicuramente un grande successo.

– Il settore edile dovrebbe prestare maggiore attenzione ai progetti infrastrutturali – afferma Slawomir Majchrovsky, capo del Gruppo Selina, produttore di materiali da costruzione.

Celina offre sistemi di isolamento con rivestimento bituminoso, sigillanti e geocompositi utilizzati nella costruzione di comunicazioni. La sua offerta comprende materiali lattice-bituminosi, riempimenti alveolari, geotessili e drenaggi utilizzati nei sistemi di impermeabilizzazione di aree di strutture ricoperte di terreno. Il prodotto principale per la costruzione dei ponti è lo speciale feltro termosaldabile.

Tuttavia, Celina è un produttore di numerosi prodotti per l'industria dell'edilizia abitativa. Le notizie dell'azienda mostrano che ora tratterà il settore come secondario. Se l’azienda vuole concentrarsi sui prodotti per la costruzione di infrastrutture, altri produttori di materiali faranno lo stesso. Una ridotta offerta di altri prodotti può comportare un aumento dei loro prezzi e, di conseguenza, un aumento dei costi di costruzione, ad es. Appartamenti. Solo dopo l'erogazione dei fondi da parte di KPO ci si può aspettare una riduzione dei prezzi sul mercato.

Damien Goumierczak di PZPB ritiene che ci sarà una certa flessibilità da parte della Commissione europea e che la scadenza potrebbe essere prorogata.

— Anche se prorogato di uno o un anno e mezzo, non risolve comunque il problema, perché… Abbiamo una cifra enorme da spendere in 5-6 anni. Stiamo quindi andando verso una montagna di investimenti, per questo le informazioni sulla revoca dell'embargo sui fondi UE per la Polonia sono amare – commenta Damian Kamierczak.

– Piacevole, perché le aziende sono molto affamate di nuove operazioni, quindi accoglieranno volentieri il blocco degli investimenti. Tuttavia, è amaro perché è legato ai rischi potenziali che attendono il settore delle costruzioni e si verifica con ogni accumulo di investimenti, con ogni aumento degli investimenti nelle infrastrutture. Per illustrare l'entità di questa somma, vi ricordo che quest'anno le entrate di bilancio della Polonia dovrebbero raggiungere quasi i 700 miliardi di PLN. Ciò significa che l'accumulazione degli investimenti si avvicina e il settore edile comincia già a temerlo – avverte Goumierzak.

Ricordando la crisi del settore edile relativa agli investimenti per Euro 2012, che ha portato al fallimento di molti grandi imprenditori, questa volta i costruttori, formati dall'esperienza, si prepareranno ad aumentare i prezzi dei beni e ad aumentare i prezzi nelle gare d'appalto. Se non fosse per le dimensioni di questo progetto, l'investimento sarebbe molto più economico e ci sarebbe l'opportunità di acquistare appartamenti più economici.