Il ministero degli Esteri russo ha convocato Lynn Tracy, l'ambasciatore americano in Russia, e l'ha avvertita della possibile espulsione dei diplomatici americani “che tentano di interferire negli affari interni della Federazione Russa”.

Il ministero di Sergei Lavrov ha informato Tracy che tre organizzazioni americane senza scopo di lucro – l'American Councils for International Education, il Cultural Insights e l'Institute of International Education – sono considerate indesiderabili nella Federazione Russa a causa del “reclutamento di agenti d'influenza con il pretesto di attività educative”. e scambio culturale.”

L'ambasciatore americano ha ricevuto un memorandum ufficiale in cui si chiedeva a Washington di smettere di sostenere le attività di queste organizzazioni.

“I tentativi di interferire negli affari interni della Federazione Russa, compresi gli atti di sabotaggio e la diffusione di disinformazione nel contesto delle elezioni e di un'operazione militare speciale (così la propaganda del Cremlino chiama l'aggressione contro l'Ucraina – ndr), sono particolarmente sottolineati “, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo in un comunicato ufficiale. “Sarà represso in modo risoluto e deciso, fino all'espulsione dei dipendenti dell'ambasciata americana coinvolti in tali attività e al riconoscimento dei diplomatici come persona non grata”.

Le elezioni presidenziali si terranno dal 15 al 17 marzo 2024 nella Federazione Russa. Si prevede che l’attuale presidente Vladimir Putin vincerà ancora.

Intelligence britannica: Putin aumenta la censura nel Paese

Recentemente, l’intelligence britannica ha concluso che le autorità russe continuano ad intensificare il livello di controllo sui cittadini comuni e sui media che operano nel paese.

L’intelligence britannica ha riferito che il presidente Putin ha firmato una legge il 14 febbraio che consente di punire la “diffusione di false informazioni” sull’esercito russo con la confisca delle proprietà.

In precedenza, la Duma russa ha presentato un progetto di legge che amplia le basi per riconoscere i media come “organizzazioni indesiderabili”, che potrebbe mirare a imporre ulteriori restrizioni sulle attività dei siti web in lingua russa affiliati ai media occidentali, come Radio Liberty, Deutsche Welle , e pressione arteriosa pessima. . “Queste mosse fanno parte di una tendenza più ampia del governo russo che tenta di limitare il funzionamento del suo ambiente informativo interno al fine di sopprimere il dissenso e le potenziali critiche nei confronti delle autorità. Sebbene questa tendenza sia evidente da molti anni, ha subito un'accelerazione significativa nel sulla scia dell'invasione totale dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022.” ” – si legge nel rapporto.



