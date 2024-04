Le principali città della Cina stanno crollando

Gli autori dello studio hanno esaminato 82 città cinesi. I dati satellitari hanno mostrato che il 45% delle aree analizzate erano al collasso.

I risultati e la descrizione della ricerca condotta dagli scienziati dell'Università dell'East Anglia (UEA) e della Virginia Tech sono stati pubblicati sulla rivista “Science” (DOI: 10.1126/science.ado9986).

Le città cinesi stanno crollando

Per condurre l’analisi, i ricercatori hanno esaminato la subsidenza del terreno in ogni città cinese con una popolazione di oltre 2 milioni di abitanti tra il 2015 e il 2022. Hanno usato i satelliti per misurare eventuali cambiamenti nella distanza tra il satellite e la superficie utilizzando impulsi radar.

I risultati hanno mostrato che il 45% delle 82 città esaminate affondavano di più di 3 mm all’anno, con il 16% di esse che affondavano di più di 10 mm all’anno o più. Ad esempio, Shanghai, la città più grande della Cina, con oltre 25 milioni di abitanti, è sprofondata di circa 3 metri negli ultimi 100 anni. Particolarmente colpite sono state anche città come Pechino e Tianjin.

Gli scienziati confermano che misurare la subsidenza della Terra con tale precisione utilizzando i satelliti è un risultato importante, ma aggiungono che questo è solo l'inizio per questo tipo di misurazioni. Prevedere la futura subsidenza del terreno richiede lo sviluppo di modelli che tengano conto di tutti i fattori, comprese le attività umane e i cambiamenti climatici, e di come questi fattori possano cambiare nel tempo.

Cedimento del terreno

“La subsidenza del terreno sembra essere correlata a una serie di fattori, come l’estrazione delle acque sotterranee e il peso degli edifici”, hanno scritto i ricercatori nel documento. Hanno aggiunto: “I grattacieli vengono costruiti a un ritmo rapido, la rete stradale si sta espandendo e le acque sotterranee vengono sfruttate in modo eccessivo”.

Lo sfruttamento delle falde acquifere, come sottolineano i ricercatori, crea spazi vuoti sotto la superficie, nei luoghi in cui l'acqua è disponibile. Questi spazi alla fine collassano sotto il peso dell'aumento di peso. Inoltre, i trasporti che provocano vibrazioni accelerano questo processo.

Ci sono molti fattori che portano alla subsidenza del terreno. Robert Nicholls dell'Università dell'East Anglia, che non è stato coinvolto nel lavoro, ha ammesso in un commento sulla ricerca di ritenere che l'estrazione delle acque sotterranee fosse “molto probabilmente la causa dominante”. – In Cina molte persone vivono in aree depositate in tempi relativamente recenti dal punto di vista geologico. Ha aggiunto che quando le acque sotterranee vengono rimosse o il suolo viene essiccato, tende a sedimentare, aggiungendo che “la subsidenza del terreno minaccia l’integrità strutturale degli edifici e delle infrastrutture vitali ed esacerba gli effetti del cambiamento climatico sotto forma di inondazioni, soprattutto nelle città costiere, poiché favorisce l’innalzamento del livello del mare.”

Gli scienziati sottolineano nella pubblicazione che “la maggior parte dei cambiamenti nelle acque sotterranee sono di natura umana”. I fattori naturali includono principalmente la posizione geologica di ciascuna città e la profondità della roccia, che influisce sul peso che il terreno può sopportare senza crollare.

la soluzione proposta

Il cedimento del territorio urbano minaccia le infrastrutture e le persone che vi vivono. Provoca crepe nel terreno e aumenta il rischio di inondazioni. Le città sommerse sulla costa orientale della Cina potrebbero presto trovarsi sotto il livello del mare. Si stima che nei prossimi 100 anni fino al 26% della superficie del Medio Regno potrebbe scendere al di sotto di questa soglia. Attualmente è circa il 6%. Le città colpite dalla subsidenza del terreno sono concentrate nella parte orientale del Paese e lungo la costa.

La soluzione al problema “potrebbe essere il controllo a lungo termine dell’estrazione delle acque sotterranee”, suggeriscono gli autori nella pubblicazione. Le restrizioni sui prelievi di acque sotterranee precedenti a Tokyo hanno aiutato. – Nicholls ricorda che Tokyo affondò attorno al porto di circa cinque metri. Ha aggiunto che negli anni '70 le autorità di Tokyo iniziarono a fornire ai residenti della capitale acqua proveniente da aree fuori città. È stato inoltre imposto un divieto sui pozzi, che ha generalmente arrestato o arrestato in modo significativo la subsidenza, dimostrando che si tratta di una strategia efficace.

Il problema non è solo in Cina

Tuttavia, questo problema riguarda anche altri paesi. Un altro studio pubblicato nel febbraio di quest’anno ha rilevato che circa 6,3 milioni di chilometri quadrati di terreno in tutto il mondo sono a rischio di subsidenza.

Uno dei paesi più colpiti da questo problema è l’Indonesia. Ma le città stanno crollando anche negli Stati Uniti. Secondo l'US Geological Survey (USGS), questo problema colpisce circa 28.000 persone. Miglia quadrate di territorio in 45 stati. L’USGS riferisce che oltre l’80% degli eventi di subsidenza identificati negli Stati Uniti si sono verificati a causa dello sfruttamento eccessivo delle acque sotterranee.