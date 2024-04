Avvolgilo attorno al tronco dell'albero per evitare le prugne senza vermi. Brevetto strano, ma funziona

La primavera è il momento migliore per proteggere il tuo susino dalle future infestazioni di vermi della frutta. Abbiamo per te un metodo straordinario ma efficace che vale la pena provare. Aprile è il momento migliore per proteggere i tuoi alberi.

Il problema dei vermi che attaccano gli alberi da frutto è noto a ogni giardiniere. Questi parassiti non solo possono distruggere i raccolti, ma possono anche indebolire gli alberi, cosa particolarmente evidente nel caso dei susini.

Uno dei problemi più comuni che i giardinieri devono affrontare sono le pesche infestate dai vermi. Questa condizione è solitamente il risultato dell'alimentazione delle larve della falena della prugna, una piccola falena con ali grigie. Gli individui adulti compaiono nella prima metà di maggio e la seconda generazione vola alla fine di luglio.

Le uova deposte precocemente sono purtroppo difficili da vedere. Tuttavia, un giorno o due prima che le larve si schiudano, siamo già in grado di vederle. I frutti con le larve all'interno presentano un caratteristico foro. Le larve assumono la forma di un bruco, che inizialmente è bianco, e nella fase finale dello sviluppo diventa intensamente rosa. Raggiunge una lunghezza massima di 11 mm, la sua testa è nera e marrone e non cambia colore durante la crescita.

I primi sintomi della sua presenza sono il danneggiamento delle foglie e lo strappo dei frutti a metà. Le larve si trovano solitamente accanto ai semi. I frutti attaccati dai vermi maturano più velocemente e cadono dai rami, ma non sono adatti alla lavorazione.

Per prevenire la comparsa di vermi sulle prugne, è meglio utilizzare rimedi casalinghi preventivi. Innanzitutto, in primavera, conviene avvolgere il tronco dell'albero con carta ondulata ad un'altezza di circa 30-50 cm dal suolo. Ciò consentirà ai vermi di creare nascondigli su questo tessuto, quindi in seguito dovrai sostituire la carta ogni poche settimane per eliminare il problema.

Inoltre, a partire dal mese di aprile, è utile ricoprire il terreno attorno agli alberi da frutto con pellicola o tessuto non tessuto sottile. Ciò renderà difficile per i vermi raggiungere il terreno e impedirà loro di deporre altre uova.

