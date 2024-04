Scandalo al torneo di Madrid. Il tennista parla di vergogna. “Questa è una follia”

La precedente edizione della competizione di doppio femminile durante il torneo WTA di Madrid Si è concluso con uno scandalo di alto profilo. Nella finale, Victoria Azarenka e Beatriz Haddad Maia hanno sconfitto l'allora coppia americana di alto livello Cory “Coco” Gauff e Jessica Pegula.

Dopo quella partita scoppiò uno scandalo perché si accettava che i giocatori non avessero la possibilità di parlare con i tifosi dopo la partita decisiva, cosa comune nel mondo del tennis. Questo evento suscitò grande rabbia nella comunità. Alla fine, gli organizzatori hanno deciso di scusarsi in seguito . A presentarlo è stato il direttore del torneo di Madrid, Gerard Tsobanyan.

Ci scusiamo sinceramente con tutti i giocatori e i tifosi che si aspettavano di più dal Mutua Madrid Open. Non dare alle finaliste del doppio femminile l'opportunità di rivolgersi ai propri tifosi alla fine della partita è inaccettabile e ci siamo scusati con Victoria, Beatrice, Coco e Jessica. ~Diffuso sui siti di social network

Campionato WTA a Madrid. Lo scandalo ancor prima dell'inizio della competizione

Questa volta, ancor prima che fosse annunciato il doppio femminile, c'era molta confusione. La tennista australiana Elaine Perez Ha rivelato che i giocatori che si preparano per la competizione affrontano un grosso problema nella disponibilità degli stadi e nella possibilità di allenarsi liberamente. I singoli giocatori, soprattutto i top player, sono privilegiati. Non è niente di speciale, ma come conferma il personaggio stesso… a Madrid ha preso una forma senza precedenti.

Ellen Perez ha commentato questo argomento sui social, in risposta all'ingresso di un utente che era sorpreso di non vedere i doppi nel programma di allenamento e presumeva che ci fosse qualcosa che non andava.

Non abbiamo tempo sul posto per la formazione. È uno scherzo. Solo alle 8:00 o alle 18:00. Molte squadre di doppio non ci pensano perché è un brutto momento per allenarsi. Questo torneo è una vergogna ~Ellen Perez ha scritto

Nello sviluppare l’argomento ha aggiunto: Veniamo inviati a strutture di formazione esterne, a circa 15-20 minuti di distanza, e i tribunali sono completamente diversi. Niente di tutto questo ha senso per me perché qui al momento non c'è nemmeno una partita di doppio maschile e altri 4 campi di allenamento sono stati aggiunti al sito.

In risposta al suo ingresso, i fan hanno espresso la loro rabbia, ricordando anche gli avvenimenti dell'anno scorso nella capitale spagnola. – “Coppie femminili: non possono parlare e non possono allenarsi. Di che torneo si tratta?“, “che diavolo? Ogni giorno apprendiamo cose negative sul Real Madrid: “Quando verrà nominato il nuovo allenatore?”, “I giocatori non possono allenarsi? Come fa questo evento a portare mille milionari?”.Farai qualcosa al riguardo?– Gli appassionati di tennis sono sconvolti.

Tennis. Ellen Perez parla direttamente della situazione a Madrid. “Questa è una follia”

Abbiamo contattato la giocatrice stessa. Ellen Perez ci ha raccontato un po' di più la situazione che sta rendendo la vita più difficile ai giocatori di doppio a Madrid.

Non ho idea del perché questo accada. Dobbiamo allenarci da qualche altra parte. Oggi farò delle domande e proverò a parlare con qualcuno più in alto. Questa è una follia. A partire da domenica non abbiamo ancora una sola sede disponibile per programmare gli allenamenti tra le 9:00 e le 17:00.

Ha aggiunto che il martedì prima delle 11:00, uno dei campi non era riservato fino alle 17:00, ma i giocatori di doppio non potevano ancora registrarsi per gli allenamenti in quella data.

– I giocatori di doppio sono abituati ad occupare il secondo posto in termini di priorità. I single vengono prima. Ma ci vengono date così poche opzioni, come questa settimana a questo evento. Certo, ci sono piccole cose che accadono in cui generalmente non siamo trattati come giocatori individuali. Ma non fare mai tre giorni di fila mentre ti prepari per uno spettacolo. Ad un certo punto, sarai sempre in grado di ottenere uno slot nell'orario più conveniente e più affollato. Forse non sul campo centrale, ma sicuramente su quelli laterali. Qui siamo entrati in un altro livello. Non possiamo arrivare da nessuna parte nei tempi normali subito prima del torneo. Non so se cambierà domani, perché manca solo un giorno alla gara, ma negli ultimi tre giorni non è successo nulla.

