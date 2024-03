Lewandowska è arrivata dopo il tramonto. È successo ore prima del grande momento

Oggi alle 20:35 si svolgerà la partita di promozione a Euro 2024. Roberto Lewandowski Durante i preparativi può contare sul sostegno di fan e persone care – Anna Lewandowski Circa 24 ore prima di una competizione atletica, Dopo il tramonto mi sono presentato all'hotel della nazionale polacca a Varsavia. È stata catturata da paparazzi eccitati.

Secondo le foto, Anna è apparsa davanti all'hotel, dopo essere partita prima a bordo di una lussuosa Mercedes Classe G. Ciò è avvenuto tardi e Lewandowska era accompagnata dalla guardia del corpo della nazionale. Sono andato con lui attraverso l'ingresso posteriore dell'hotel. Ha trascorso meno di mezz'ora lì.





A causa di questo breve soggiorno, si sospetta che Anna non abbia offerto al marito altro che parole gentili e incoraggiamenti. Lewandowska probabilmente sa che l'umore tra i fan è diverso, motivo per cui vuole che Robert rimanga concentrato ed efficiente. L’allenatore della squadra ha priorità simili.

“Vogliamo migliorare ciò che abbiamo e migliorare ciò che stava fallendo. La cosa più importante è che siamo efficaci. Questo è ciò che ci è mancato nelle partite di qualificazione contro Moldavia e Repubblica Ceca. Su questo possiamo lavorare al minimo”, ha detto Michel Proppers nella prima conferenza stampa su Euro 2024.





È interessante notare che in passato Robert ha effettivamente parlato del potere della conversazione tra amanti. In “Sport Belda” ha detto questo sulla sua comunicazione con sua moglie:

“La soluzione migliore per me è la conversazione! Mia moglie Anna sa molto bene quando parlarmi e quando è meglio aspettare. Anna riesce a leggere i miei pensieri. Ha un tempismo perfetto e mi incoraggia sempre”, ha detto l'attore polacco. esploso.

È così prima Ha toccato la questione della pressione incessante prima della partita.

“Cerco ancora per la perfezione. Nello sport, oggi vai alla grande, domani perdi. E ancora, quando vinci, lavori il doppio per dimostrare che la vittoria è stata meritata. Inoltre, l'appetito per la prossima vittoria cresce”, ha detto in un’intervista a Gala: “Ho avuto un problema con questo, lo ammetto”.

Allo stesso tempo, non ha dimenticato il suo successo. Anche io Robert è di grande aiuto in tutte le situazioni stressanti.

“Quando ero piccola, non credevo in me stessa, ma ora ci credo. Molte persone dicono che devo il mio successo a Robert. Tuttavia, puoi anche vedere la cosa in questo modo: ho dovuto mettere “Ci ho provato davvero tanto”, ha detto. “È uno sforzo per mostrare alla gente che, anche se sono la moglie di Robert, ho sempre lavorato, fatto e continuo a fare le mie cose”.

