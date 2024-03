Touchstone decise. C'è la nazionale polacca per la partita contro l'Estonia

PAP / Leszek Szymański / Nella foto: Michał Probierz



Giacobbe Ford

Marco 20 2024, 23:42





Nella tarda serata di mercoledì (20 marzo), la Federcalcio polacca ha annunciato la rosa della nazionale polacca per le semifinali delle qualificazioni a Euro 2024. Michal Proppers ha dovuto mandare quattro giocatori in tribuna per la partita contro l'Estonia. .



Abbiamo dovuto aspettare fino a tarda serata di giovedì (14 marzo) per avere le nomine ufficiali da Michel Proppers. Poi il tecnico della Nazionale polacca ha annunciato i nomi dei 27 giocatori che giocheranno il primo ritiro nel 2024.

Pertanto era chiaro fin dall'inizio che non avremmo visto tutti i giocatori nella rosa della partita per le semifinali delle qualificazioni a Euro 2024. Secondo il regolamento, Propiers può includere un massimo di 23 giocatori.

A meno di 24 ore dalla partita contro la nazionale estone, abbiamo scoperto chi guarderà la partita dalla tribuna. Touchstone ha deciso che questo ruolo sarebbe andato a Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński, Damian Szymański e Dominik Marczuk.

Pertanto, il nostro allenatore ha deciso di lasciare l'intero gruppo di attaccanti per la prossima partita. Tuttavia, è difficile dire se finiremo per competere con l’Estonia con una coppia di cecchini.

Se i Biancorossi battessero l'Estonia, dovranno fare un altro passo per partecipare a Euro 2024. In finale affronteremo la vincente della competizione Galles-Finlandia.

La partita Polonia-Estonia è in programma giovedì 21 marzo alle ore 20:45. Trasmissione televisiva su TVP 1 e TVP Sport. Online su sport.tvp.pl e nell'app TVP Sport, a Rapporto testuale disponibile sul sito WP SportoweFakty.

La formazione della nazionale polacca che affronterà l'Estonia:

Portieri: Bułka, Skorupski, Szczęsny;

Difensori: Bednarek, Buchniewicz, Kaš, Davidović, Kiwior, Bošač, Salamon;

Aiutanti: Frankowski, Grosicki, Moder, Piotrowski, Romanchuk, Slich, S. Szymanski, Zalewski, Zielinski;

Attaccanti: Buksa, Petek, Lewandowski, Swiderski.

