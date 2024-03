T-Mobile non si ferma. Ci sono più stazioni con 5G in più

T-Mobile è orgogliosa della prossima fase della sua vera espansione della copertura della rete 5G. Un quarto della popolazione polacca vive già nella banda viola del 5G.

Nell’asta 5G tenutasi lo scorso anno, T-Mobile Polonia Blocca il blocco di frequenza fuori dalla vista 100 MHz Dalla gamma 3,7-3,8GHz. Nel gennaio di quest'anno l'operatore di Magenta ha iniziato a offrire servizi telefonici 5G utilizzando le risorse radio acquisite dalla banda C. T-Mobile ha poi promesso che il lancio avverrà nei prossimi giorni 2000 stazioni base con 5G in più (Questo è ciò che Magenta chiama il vero 5G), che coprirà circa un quarto della popolazione polacca. E così è successo.

T-Mobile ha annunciato oggi tramite i suoi social media che questa settimana ha aggiunto altre stazioni base 5G al suo elenco di stazioni base. 16 nuovi. Ora ce ne sono un totale 2035. L'operatore ha migliorato la portata Dublino, Gliwice, Katowice IO Bulawi. I residenti hanno anche ottenuto un maggiore accesso a Magenta 5G starchoice IO Łęczyca.

