Effetti immediati dei cambiamenti nel quadro. Lo abbiamo scoperto noi stessi

Corrispondenza dalla Germania

La vita per gli abitanti del quartiere Pellekastras di Hannover sta tornando alla normalità. Da 12 giorni i tifosi polacchi assediano l’hotel dove vive la squadra. Le sconfitte della squadra polacca non hanno cambiato la posizione dei tifosi, che hanno continuato a sostenere i nostri giocatori, sperando che ricambiassero la loro simpatia andando da loro e autografando le loro magliette o altro.

“Vieni da noi, vieni da noi”, ho sentito domenica sera a Pellekastras, dove vivono i nostri dipendenti. È così che i tifosi hanno incoraggiato i giocatori a lasciare lo Sheraton Pelican Hotel.

Per 12 giorni, dalla mattina fino a tarda sera, questo fu uno spettacolo costante ad Hannover. Di fronte all’hotel c’era sempre un gruppo più o meno grande di tifosi in attesa degli autografi dei giocatori. Lunedì i tifosi della nazionale polacca potranno cercarli ad Hannover per l’ultima volta, perché la squadra ha già lasciato questa città e non tornerà. Dopo la partita contro la Francia, è tornata in campagna, anche se inizialmente avrebbe dovuto tornare ad Hannover.

Sicurezza di fronte all’hotel

Domenica sera i tifosi erano particolarmente attivi. Un ragazzo che indossava la maglia della nazionale con il nome “Lewandowski” sul retro si trovava davanti alle transenne e cantava in modo organizzato. Non solo ha gridato “Vieni da noi”, ma ha anche cantato i nomi di tutti i giocatori uno per uno, sperando che uno di loro lasciasse l’albergo.

Tifosi davanti allo Sheraton Pelican Hotel di Hannover (Foto: Maciej Kaliszuk/Onet)

Ovviamente non era che tutti fossero lì tutto il tempo. Anche i giocatori se ne sono andati, facevano un allenamento al giorno, poi pranzavano, ma avevano tanto tempo libero. Tuttavia, spesso escono dalla seconda uscita, quindi anche i fan più intelligenti possono intrappolarli. Non ci sono più né protezioni né barriere.

C’erano guardie stazionate senza sosta davanti all’ingresso principale e sul marciapiede erano state poste delle barriere. È stato imposto anche il divieto di circolazione delle auto, valido fino al 4 luglio, i cui autori presumevano, come potete vedere, che la Polonia sarebbe arrivata ai quarti di finale.

Le masse stavano dietro le barricate e non furono disturbate dalla sconfitta dei polacchi. Domenica hanno anche appeso una bandiera con la scritta: “Fate sapere questo a ciascuno di voi, saremo con voi nella buona e nella cattiva sorte”.

Tifosi della nazionale polacca davanti all’hotel di Hannover (foto: Maciej Kaliszuk/Onet)

Le brutte partite non significavano che venissero meno tifosi in hotel. Si tratta principalmente di polacchi che vivono in Germania. Proprio come una giovane coppia di nostri connazionali di Brunswick. La determinazione non gli è mancata. “Sono qui dalle quattro di sera”, ci ha detto la ragazza alle nove di sera, e alle dieci di sera era ancora in piedi. “Non è rimasto nessuno”, ha ammesso.

Ha detto: Il giorno dopo l’abbiamo vista verso le cinque di sera, oggi sono venuta all’una del pomeriggio. Ancora una volta non è stata trovata alcuna firma.

Michał Probierz si prende cura dell’immagine dei dipendenti

Ma c’è stato chi ci è riuscito. Come Frank e Michelina. Sono arrivati ​​con i genitori in carrozza. L’hanno parcheggiata nelle vicinanze e l’hanno esposta fuori dall’hotel ogni giorno. Sono riusciti a ottenere da Robert Lewandowski un totale di quattro firme, di cui una ottenuta prima dell’allenamento della nazionale di domenica. Poi sono arrivati ​​all’Academy Center dell’Hannover 96, dove la nostra squadra si è allenata durante gli Europei e sono stati fortunati, perché domenica i tifosi hanno potuto entrare nel centro, hanno potuto vedere il primo quarto di allenamento, ma soprattutto, incontrare i giocatori ‘ autografi prima dell’allenamento.

Frank e Michelina con i loro genitori (Foto: Onet)

Michał Probierz ha a cuore l’immagine positiva della squadra e la comunicazione tra giocatori e tifosi ne è parte.

Lunedì circa 40 tifosi aspettavano la squadra a Dortmund, anche se l’hotel è lontano dal centro della città, si trova alla periferia della città ed è difficile da raggiungere con i mezzi pubblici.

È chiaro che l’atmosfera intorno alla squadra è migliorata nonostante le sconfitte agli Europei. I tifosi adorano lo stile di gioco della squadra e recentemente sono riusciti a evitare gli scandali.

Rimani informato! Lui segue Noi su Google News. Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine.