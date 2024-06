Microsoft sorprende. Puoi riparare questi dispositivi molto facilmente

Sembra che Microsoft abbia finalmente deciso di prendersi cura dei consumatori. Riparare e aggiornare i nuovi dispositivi Surface è un gioco da ragazzi.

Gli ultimi dispositivi della serie Microsoft Surface È già stato messo in vendita. Stiamo parlando di un laptop e di un tablet. In questa generazione otteniamo processori Qualcomm Snapdragon X Elite E × Altro Si basa sull’architettura ARM, il che significa lunga autonomia. C’è stata anche una grande attenzione all’intelligenza artificiale grazie a Jobs Copilota +.

Microsoft fornisce la guida ufficiale del servizio

Ma iFixit Ho deciso di verificare tradizionalmente se i nuovi dispositivi mobili di Microsoft possono essere riparati. Conclusioni? È sorprendentemente buono. Questa è la cosa migliore che gli americani abbiano mai lanciato sul mercato.

entrambi Microsoft Surface Pro10Che cosa Computer portatile Microsoft Surface 7 Voto 8/10 da iFixit. L’apertura del case di entrambi i dispositivi è molto semplice All’interno sono presenti segni relativi alle viti utilizzate (Tipo, Quantità). Cosa c’è di più I codici QR che portano al manuale di servizio sono stampati sulle parti.

Nel caso di un laptop, rimuovere la batteria è rapido e conveniente -Richiede solo la rimozione delle gambe e del coperchio inferiore. Si tratta di un grande cambiamento rispetto alle generazioni precedenti, dove la batteria era nascosta sotto altri elementi. Anche cambiare l’SSD è molto semplice, ma la RAM è saldata.

Sorprendentemente, sembra migliore su un tablet – Qui non hai nemmeno bisogno di un cacciavite per cambiare l’SSD. Basta rimuovere la copertura di plastica. Tuttavia, per ovvi motivi, ci vuole un po’ più di tempo per accedere alla batteria. Per equilibrio però La sostituzione della matrice è più semplice rispetto ad altri tablet.

È un grande, bellissimo cambiamentoPerché molti tecnici dell’assistenza maledicono ancora i primi dispositivi della famiglia Microsoft Surface, che non erano facili da riparare. Siti web come iFixit una volta lo hanno valutato come uno dei peggiori sul mercato in questo senso. Microsoft sembra aver imparato da questo.

