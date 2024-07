Ci sarà un altro telefono Xiaomi. Ora Poco M6 Plus

Abbiamo già visto diversi telefoni della serie Poco M6. Adesso ne arriva un altro che è Poco M6 Plus. Sappiamo come sarà e cosa offrirà.

Xiaomi ha già presentato il Poco M6 o il Poco M6 Pro. Un paio di mesi fa avevamo anche sentito che sarebbe apparso anche il Poco M6 Plus. È davvero vicino alla première. Abbiamo appena appreso l’aspetto e le specifiche tecniche.

Poco M6 Plus in arrivo. Cosa mostrerà?

Il cuore del nuovo modello sarà il sistema Snapdragon 4 Gen 2. In termini di memoria, possiamo aspettarci due varianti. Il primo avrà 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, mentre il secondo avrà 2 GB di RAM aggiuntiva.

Cosa vedremo? Il display LCD con frequenza di aggiornamento di 120Hz avrà una diagonale di 6,79 pollici. Avremo anche una batteria da 5030 mAh, supporto di ricarica da 33 W, una fotocamera frontale da 13 megapixel e sul retro sarà accompagnata da sensori da 108 megapixel e 2 megapixel.

Anche il prezzo è noto. Per la variante 6/128 dovrai pagare 14.000 INR e per la variante 8/128 – 15.000 INR. Questi sono rispettivamente 653 e 700 PLN. Naturalmente bisogna ricordare che il prezzo indiano non può essere tradotto nel prezzo europeo in un rapporto 1:1.

