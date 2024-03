La bufera dopo la decisione di Lewandowski e della moglie. La pubblicazione di questa foto ha suscitato commenti

“Non finirò la mia carriera. Adoro questo stadio“Questi fan e io adoriamo venire qui.” Lo ha annunciato Robert Lewandowski Dopo una vittoria per 5-1 sull'Estonia. Lui ha sottolineato che prima del Campionato Europeo 2024 (14 giugno – 14 luglio), la nazionale polacca potrà giocare allo Stadio Nazionale, davanti ai tifosi di casa. “Anche prima degli Europei, penso che giocheremo di nuovo qui. Speriamo che ciò accada”, ha detto ai giornalisti nella zona mista. Questo è un riferimento agli incontri con Ucraina e Turchia previsti prima del torneo. Il luogo dei duelli non è stato ancora determinato, ma potrebbe essere a Varsavia.

Anche se il capitano della squadra non ha segnato alcun gol nella partita contro gli estoni, è contento della prestazione degli altri suoi compagni di squadra. È pieno di ottimismo in vista della finale con il Galles in programma il 26 marzo. “È stato così Prepararsi per questa finale. Se l'incontro si è svolto così è stato anche grazie a noi. Non abbiamo concesso molto all'Estonia. Ci hanno segnato un gol, il che può darci fastidio. “Un gol del genere non avrebbe dovuto essere segnato con questo punteggio”, ha spiegato alla telecamera di TVP Sport, riferendosi al momento al 78esimo minuto della partita in cui la palla è caduta alle spalle di Szczesny.

Darò una piccola analisi prima di concludere ~ – Ha aggiunto.

Uno dei vantaggi della squadra gallese è che gioca a Cardiff in casa. Ciò aggiunge fiducia in se stessi e il supporto di un folto gruppo di tifosi e delle famiglie dei giocatori è inestimabile. Lewy lo ha visto più di una volta, anche durante la partita contro l'Estonia. Prima del primo fischio ha vissuto un momento speciale. La sua figlia maggiore lo portò al parco giochi, Chiara. Il capitano ha poi condiviso le sue impressioni e i retroscena dell'evento.

Come è successo che Klara Lewandska sia andata in campo con suo padre? Si scopre che i genitori hanno preso la decisione insieme. “Questa è stata la nostra idea con Anya. Mia figlia era un po' nervosa, era stressata per un sacco di cose, quindi ha avuto un piccolo crollo. È stata un'esperienza meravigliosa e qualcosa di speciale per tutta la nostra famiglia. “Come padre, sono orgoglioso e questo momento sarà un ricordo per il resto della mia vita, e lo ricorderemo molto”, ha detto calorosamente Lewi pochi istanti dopo la fine della partita contro l'Estonia.

Successivamente la ragazza ha raggiunto la madre ed entrambe si sono dirette in tribuna, nel luogo destinato ai parenti dei giocatori della Nazionale. Anna Lewandowska ha mostrato una foto congiunta sui social. Un torrente di commenti sotto la voce. Ci sono tante belle parole, ma anche… pugni sul naso. Alcuni Criticano la moglie del giocatore della Nazionale polacca e del Barcellona Per coprire parzialmente il volto di sua figlia. Si legge: “Perché questi occhiali, quando tutta la Polonia li ha già visti?”, “Perché questi occhiali? Ho visto un video su TikTok dove si vedono i loro volti. Entrambi hanno il padre completamente”.

Ma Clara non è stata l'unica ad accompagnare Robert Lewandowski in campo prima della partita contro l'Estonia. Con loro andava anche un ragazzo. Chi è lui? Si è scoperto che è il nipote del calciatore, figlio di Milena Lewandowska Miros. Leon compie nove anni quest'anno e il suo padrino non è altro che Leo. Nonna Iona Lewandowska non ha nascosto la sua emozione quando ha visto quella scena. "Leon e Clara – una cosa bellissima", ha scritto sui social media.

Un breve videoclip, registrato nel tunnel dello stadio, si è diffuso su Internet. Mostra i tre – Clara, Leon e Robert – che si preparano a partire.

La nazionale polacca ha vinto con sicurezza sull'Estonia/ Porta/Leszek Szymanski/PAP

Anna Lewandowska osservava attentamente mentre Robert e Clara uscivano in campo/Pawel Wojcik/photopic/newspeaks.pl/Neolingua