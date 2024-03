Google Play Store e App Store avranno un serio concorrente

L'Epic Games Store è per Android e iOS. Questa può essere una prospettiva allettante per gli sviluppatori di giochi perché potrebbe significare maggiori profitti.

L'Epic Games Store è ufficialmente disponibile su PC Windows e Mac OS. La piattaforma ha debuttato nel 2019 e da allora ha cercato di competere con le app Steam, GOG ed EA. Presto saranno messi in discussione anche l'App Store e Google Play, poiché l'Epic Games Store sarà disponibile su Android e iOS.

Negozio Epic Games su Android e iOS

Epic Games ha annunciato che il suo Epic Games Store sarà presto disponibile su Android e iOS. Nel caso dei dispositivi Apple ciò è dovuto alle nuove normative dell'Unione Europea. Hanno costretto l'azienda di Cupertino ad accettare di fornire piattaforme di vendita indipendenti, come sarebbe l'Epic Games Store.

Epic Games sta già attirando gli sviluppatori di giochi con garanzie di commissioni inferiori. Si prevede che la versione mobile della piattaforma verrà scaricata solo dal 12%, proprio come la versione destinata ai computer. Ricavi delle vendite. Inoltre, gli sviluppatori possono implementare nei loro giochi un proprio meccanismo di vendita, dal quale non verrà più addebitata alcuna commissione. Pertanto, rendere i giochi disponibili lì potrebbe essere più redditizio per i creatori.

Non sappiamo esattamente quando l'Epic Games Store sarà disponibile sui dispositivi mobili. Anche l'elenco dei giochi è tenuto segreto, ma Fortnite ci sarà sicuramente.

