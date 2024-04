In Titan Quest 2 schiacceremo un'ampia varietà di mostri selvaggi e strani. Il grifone e l'ippocampo sembrano belli e pericolosi allo stesso tempo

Messaggio

30 aprile 2024, 17:00

autore: Zuzana Domiradzka

Grimlore Games, lo studio dietro Titan Quest II, ha rivelato maggiori dettagli sui nemici nel prossimo gioco di ruolo d'azione. I giocatori dovranno affrontare il grifone e la maestosa fortezza.















I creatori del prossimo Titan Quest II continuano a fornire informazioni sul loro gioco di ruolo. Finora si è parlato dettagliatamente di Sparta e degli Itti conosciuti dalla mitologia greca, cioè degli “uomini-pesce” che compaiono già nella prima parte. nuovo Entrata Lo studio Grimlore Games interesserà gli appassionati di creature fantastiche.





Lo hanno rivelato gli sviluppatori Il primo mini-boss che incontreremo Titan Quest 2, Ci sarà un grifone.

Questa è una famosa creatura mitica con il corpo di un leone e la testa di un'aquila. Rappresenta una grave minaccia per la popolazione locale perché si nutre di pecore, capre, maiali e cinghiali. Durante il combattimento, il Grifone può volare in aria ed eseguire da lì un potente attacco. Sebbene l'animale sia uno dei primi seri avversari del gioco, può comunque rappresentare una sfida e mettere alla prova le abilità di base del giocatore.



Un'altra testa dentro Titan Quest II È l'ippocampo.

È una combinazione tra un cavallo e un pesce: gli antichi greci pensavano che fosse solo una versione adulta di un cavalluccio marino che, tra le altre cose, trainava il carro di Poseidone. L'ippocampo sarà un avversario più esigente del grifone. Può, ad esempio, combinare un attacco di ghiaccio con un fulmine o utilizzare l'eruzione di un geyser e poi stordire il giocatore con un fulmine. Un'ulteriore sfida sarà il fatto che questa creatura sarà resistente ai cosiddetti effetti di controllo della folla.



Bisogna ammettere che i disegni del grifone e dell'ippocampo rientrano nello stile ispirato alla mitologia greca Titan Quest 2. Anche se le creature sembrano carine, possono causare grossi problemi nel gioco. Tuttavia, i creatori lo confermano Le battaglie nel prossimo gioco di ruolo d'azione dipenderanno in gran parte dal ricordare gli attacchi nemici, quindi c'è la possibilità di emergere vittoriosi la prima volta. Vale la pena notare che una volta che avremo sconfitto un grifone o un ippocampo, potremo ricordarli in seguito e affrontarli nuovamente per vincere preziosi premi.





Titan Quest II Uscirà su PS5, XSX/S e PC. Non conosciamo ancora la data di uscita del gioco.