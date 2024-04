In una conversazione di 20 minuti con Carlson, noto per diffondere teorie del complotto di estrema destra, Dugin ha affermato che il liberalismo libera le persone da “qualsiasi identità collettiva”. Ciò ha portato all’emergere delle persone transgender, degli omosessuali e di nuove forme di individualismo sessuale. “Il sesso è facoltativo”, ha detto, descrivendo lo stile di vita LGBT come “non un’aberrazione, ma un elemento necessario per l’attuazione e il trionfo di questa ideologia liberale”.

A volte indicato dai media occidentali come “il cervello di Putin” o “il Rasputin di Putin”, il 62enne Dugin è un convinto sostenitore dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, così come delle politiche di Vladimir Putin in generale. Il filosofo non ha rapporti ufficiali con il Cremlino e la sua influenza sul leader russo è dibattuta.

Secondo Dugin, il passo finale “in questo processo di liberalizzazione significherà proprio la scelta umana: poter scegliere la propria identità individuale per essere umani”. [lub] Non essere un umanista.” “Ha un nome: transumanesimo, transumanesimo, singolarità, intelligenza artificiale”, ha detto Dugin.

Allo stesso tempo, Dugin ha descritto Putin come un “leader tradizionale” che “nega l’agenda progressista globale” e difende i valori tradizionali. — Gli osservatori del campo progressista in Occidente lo hanno capito fin dall’inizio del suo governo, questo odio [do Putina] “Questo non è un incidente”, dice Dugin in un'intervista. — Qualcuno che possiede armi nucleari per difendere con forza i valori tradizionali che intende rovesciare… Penso di sì [zachodni liberałowie] “Hanno ragioni per temere la Russia e odiare Putin”.

Durante l'intervista, che sarebbe stata girata all'inizio di quest'anno a Mosca, Carlson ha affermato che il governo americano aveva vietato la pubblicazione dei libri di Dugin negli Stati Uniti perché “le sue idee sono troppo pericolose”. Questo non è vero. Washington ha imposto sanzioni al filosofo russo nel 2015 a causa del suo coinvolgimento nel conflitto in Ucraina, ma queste restrizioni non impediscono la pubblicazione e la vendita dei suoi libri.

Dugin è la terza personalità russa che Carlson ha intervistato negli ultimi episodi del suo notiziario online, dopo il presidente Putin e l'imprenditore tecnologico Pavel Durov.

Nell'agosto 2022, la figlia di Dugin è morta in un attentato.