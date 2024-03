La Russia si sta preparando alla guerra con la NATO

L’Occidente si è in qualche modo abituato alla guerra in Ucraina, ma la minaccia russa non si ferma all’Europa orientale.

“I tentativi di creare le condizioni necessarie per stabilizzare l’economia russa e le sue finanze sono molto probabilmente un elemento dei preparativi finanziari e interni della Russia per un possibile futuro conflitto con la NATO, e non solo per una guerra a lungo termine con l’Ucraina.“- afferma ISW nel suo ultimo rapporto.

Secondo gli analisti del centro, lo indicano una serie di elementi finanziari, economici e militari La Russia si sta preparando per un conflitto armato con la NATO più velocemente di quanto alcuni analisti occidentali si aspettassero in precedenza.

“L’esercito russo continua le riforme strutturali per sostenere la guerra in Ucraina, sviluppando allo stesso tempo capacità convenzionali a lungo raggio in preparazione a un potenziale conflitto su larga scala con la NATO”, dicono gli analisti.

L’ISW ha osservato che il dittatore russo Vladimir Putin, durante un incontro con i leader delle fazioni politiche alla Duma, la camera bassa del parlamento, ha criticato gli attuali “ordini” e ha affermato che le persone dovrebbero essere assunte in posizioni “sulla base delle capacità e delle competenze. ” .

Secondo l'Istituto per lo studio della guerra, Putin potrebbe cercare di stabilizzare la situazione finanziaria e suggerisce che per raggiungere la stabilità a lungo termine saranno necessarie misure dolorose contro i rappresentanti politicamente influenti della grande industria.

“La Russia attualmente non sembra essere di fronte ad una crisi finanziaria imminente, e l’aumento della spesa militare è l’unico cambiamento significativo nella politica fiscale“Gli sforzi per garantire la stabilità finanziaria futura hanno quindi un obiettivo a lungo termine”, ha scritto ISW.

Gli analisti citano il Fondo monetario internazionale, le cui previsioni indicano che l'economia russa crescerà nel 2024 del 2,6%.

L'ISW ha anche attirato l'attenzione sulla dichiarazione del presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, in un'intervista alla CNBC del 20 marzo.E Putin sta intensificando i suoi sforzi per convertire l’economia russa in modalità militare in modo da poter attaccare la NATO nel 2026-2027.

Il centro studi rileva che lo ha dichiarato il 9 febbraio il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen La Russia potrebbe tentare di attaccare un paese della NATO entro tre o cinque anni.

Le scadenze per ricostruire le capacità della Russia dipenderanno dalle risorse finanziarie che Putin intende destinare all'esercito.

In assenza di qualsiasi altra spiegazione per la volontà di Putin di disturbare le sue relazioni con i principali attori, e nel contesto dei continui annunci di potenziamento militare, è probabile che Putin cerchi la stabilità economica e finanziaria in preparazione per un futuro potenzialmente significativo. Conflitto su larga scala con la NATO, e non solo una guerra a lungo termine in Ucraina “- afferma ISW.

L'istituto si riferisce anche alla dichiarazione del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, in cui ha annunciato l'espansione delle capacità delle forze convenzionali russe. Shoigu ha riferito, tra le altre cose, della creazione di un corpo d'armata e di una divisione di fucilieri motorizzati.

Ha inoltre affermato che entro la fine del 2024 la Russia intende creare due eserciti generali, 14 divisioni e 16 brigate.

I preparativi della Russia possono essere dimostrati anche dai cambiamenti nel personale dell'esercito introdotti da Shoigu, tra cui: Nomina del generale Andrei Bulega a Vice Ministro della Difesa per la Logistica.